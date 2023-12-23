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۲ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۴

همایش بزرگ خودروهای اسپورت و سیستم صوتی در تبریز برگزار شد

همایش بزرگ خودروهای اسپورت و سیستم صوتی در تبریز برگزار شد

تبریز - رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی از برگزاری همایش بزرگ خودرو های اسپورت و سیستم صوتی به میزبانی شهر تبریز خبر داد.

سیامک امیرخیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همایش بزرگ خودروهای اسپورت، سیستم صوتی، موتور سوپر بایک و ریس افزود: این همایش به منظور ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط در بین جوانان در پیست ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی اذعان داشت: همایش خودروهای اسپورت و سیستم صوتی و همچنین موتور سنگین با حضور بیش از ۱۵۰ خودرو اسپورت و ۳۰ موتور و با استقبال بیش از ۱۰ هزار تماشاگر یکم دی ماه در پیست ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برپا شد.

کد مطلب 5973646

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      93 30
      پاسخ
      کار عالی است
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      123 49
      پاسخ
      تبریز زیبای من شهر اولین ها🤩❤️👏
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      94 36
      پاسخ
      من خبر نداشتم .
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      63 28
      پاسخ
      خوب
      • عری IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        50 23
        من که خبر نداشتم اما خیلی خوبه
    • محمد IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      55 15
      پاسخ
      به این میگن کاره خوب دمش گرم ای کاش مسولان دیگه هم یاد بگیرن و به فکر خوشحالی مردم اهمیت بدن
    • محمد IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      25 29
      پاسخ
      چندساله در همدان برگذارمیشه
      • سلام.قربون صفات535 IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
        11 9
        قربون صفاتون
    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      16 16
      پاسخ
      ولی خوب خیابان جای پیست مسابقه نیست خیلیا بخواطر همین عمل ملتی رو بکام مرگ بردن...زندگی شوخی نیست و هواست باشه یک لحظه بدون توبه از دنیا نری
    • م IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      19 2
      پاسخ
      فیلمش کو ... حیف
    • یاشار IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      22 9
      پاسخ
      یاشاسین‌تبریز
    • زانکو IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      11 22
      پاسخ
      اصلا جالب نبود
    • ترکمن اصل RO ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 3
      پاسخ
      اگه خواستی چنین چیزی ببینید کیف کنیید برید اهواز ،چه کارهایی که نمی‌کنند
    • رضا IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      1 0
      پاسخ
      خوبه.چرا فیلمشو نذاشتید

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