همایش بزرگ خودروهای اسپورت و سیستم صوتی در تبریز برگزار شد

سیامک امیرخیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همایش بزرگ خودروهای اسپورت، سیستم صوتی، موتور سوپر بایک و ریس افزود: این همایش به منظور ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط در بین جوانان در پیست ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی اذعان داشت: همایش خودروهای اسپورت و سیستم صوتی و همچنین موتور سنگین با حضور بیش از ۱۵۰ خودرو اسپورت و ۳۰ موتور و با استقبال بیش از ۱۰ هزار تماشاگر یکم دی ماه در پیست ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برپا شد.