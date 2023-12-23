فعالیت شبانه روزی ۵ گرمخانه در کرمانشاه

بهزاد شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گرمخانه‌ها در استان کرمانشاه اظهار کرد: این استان مجموعاً پنج گرمخانه برای افراد بی سرپناه دارد که از این تعداد سه مورد در شهر کرمانشاه، یکی در شهرستان اسلام آباد غرب و درگیری نیز در شهرستان کنگاور فعالیت دارند.

وی افزود: ظرفیت در نظر گرفته شده در گرمخانه‌ها در حال حاضر در این پنج گرمخانه بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر است که معمولاً با توجه به مراجعه بیشتر در فصل زمستان از تمام ظرفیت‌های این گرمخانه‌ها دراسکان افراد مراجعه کننده استفاده می‌شود.

شهبازی با بیان اینکه وضعیت گرمخانه‌ها به صورت سرپناه گذری است، تصریح کرد: به این معنی که افراد هم در طول روز و هم در طول شب می‌توانند با مراجعه به این گرمخانه‌ها اسکان داده شوند و از خدمات این گرمخانه‌ها به صورت شبانه روزی استفاده کنند در حالی که تا سال گذشته این مراکز تنها در شب اسکان و ارائه خدمات داشتند.

شهبازی در ادامه در پاسخ به اینکه برنامه‌ای برای راه اندازی سرپناه در دیگر شهرستان‌ها ندارند، خاطر نشان کرد: طی چند سال گذشته طی نامه‌هایی ابلاغ شده که به دلیل وجود مشکلات اعتباری هیچ گونه سرپناه و سرپناه گذری افزایش داده نشود بنابراین تا اطلاع ثانوی با وجود نیاز به ساخت این مراکز در سایر شهرستان‌ها برنامه‌ای برای سرپناه جدید نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: اگرچه امکان ساخت سرپناه در استان کرمانشاه مقدور نبوده اما برای جمع آوری افراد کارتون خواب در شهر برنامه‌های دیگری از جمله افزایش مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ تقویت و افزایش ظرفیت در نظر گرفته شده است و هم اکنون این افزایش ظرفیت در یک مراکز ماده ۱۶ به ۵۵۰ نفر رسیده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به اینکه طرح جمع آوری معتادین و کارتن خواب‌ها یک طرح استانی است جمع آوری به طور کلی در تمام شهرستان‌ها انجام می‌گیرد و در صورتی که مراکز ماده ۱۵ در شهرستان‌ها تکمیل ظرفیت شوند این افراد به مراکز استان فرستاده خواهند شد.

شهبازی در پایان عنوان کرد: افراد جمع آئری شده با عنوان افراد متجاهر یا کارتن خواب حداکثر به مدت سه ماه در این مراکز و کمپ‌ها نگهداری خواهند شد و در صورتی که نیاز داشته باشند پس از این مدت نیز می‌توانند از خدمات سرپناه یا گرمخانه‌ها استفاده کنند.