اجرای سندملی سالمندی در رودبارجنوب ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نمدادی ظهر شنبه در جلسه شورای سالمندی شهرستان رودبارجنوب با تشریح خدمات و برنامه‌های بهزیستی در حوزه سالمندان، اظهار کرد: تکریم و احترام به قشر سالمند ریشه در فرهنگ و آداب کهن این سرزمین دارد.

وی افزود: لازم است تلاش شود که این سنت کهن و ارزشمند در تند باد دگرگونی گسترده ساختار اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغیرات نشده و از جایگاه ارزشمند خود تنزل نکند.

رئیس بهزیستی رودبار جنوب با اشاره به اینکه در شرایط کنونی جمعیت سالمند در حال افزایش قابل توجه است، تصریح کرد: در این راستا مجموعه بهزیستی بنا به مسئولیت‌های ذاتی خود با تهیه و تدوین سند ملی سالمندی سعی در تلفیق مبنائی علمی با اصول اجرایی در این حوزه دارد.

نمدادی گفت: توجه و مد نظر قرار دادن و اجرایی شدن مفاد این سند راهگشای بسیاری از تنگناهای موجود در حوزه سالمندان درحا ل و آینده خواهد بود.

جمعیت سالمندی شهرستان رودبارجنوب رو به رشد است

در این نشست همچنین جلگه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار جنوب بیان کرد: رشد جمعیت به سوی سالمندی به ویژه در شهرستان رودبارجنوب باعث شده که مسئله سالمندی به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی تاکید کرد: لازم است هر مجموعه اجرایی و برنامه ریز در این حوزه، به طور ویژه و در قالب آخرین متدهای علمی و اجرایی به مقوله رشد سالمندی ورود پیدا کند.

جلگه در پایان گفت: باتوجه به رشد جمعیت سالمندی گسترش ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی از ضروریات خدمت دهی مؤثر به این عزیزان است.