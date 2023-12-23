به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طیب صحرایی در دیدار اعضای مجمع خدمتگزاران مردمی اربعین استان کرمانشاه اظهار کرد: به لطف امام حسین (ع) و تلاش‌های همه عوامل و دست اندارکاران امسال اقدامات خوبی در اربعین برای میزبانی شایسته از زائرین انجام شد اما نباید به این مقدار بسنده کنیم بلکه باید خود را باید برای پذیرایی از چندین میلیون زائر بر اساس طراحی یک افق بلندمدت و اجرای برنامه تمدنی اربعین برای سال‌های آینده آماده کنیم.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در تمدنی اندیشیدن و تدوین افق‌های جدید و راهبردی برای اربعین، ادامه داد: باید تلاش‌های بیشتری برای رسیدن به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث اربعین داشته باشیم و خود را با آن تراز همراه‌تر کنیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: شاید خیلی‌ها اربعین را یک سفر زیارتی صرف بدانند اما مقام معظم رهبری اربعین را یکی از جلوه‌های پیشران از زندگی و سبک تمدنی اسلامی معرفی می‌کنند بنابراین باید خود را برای اجرای این مسیر باشکوه و با عظمت هر چه بیشتر آماده کنیم.

وی عنوان کرد: اگر در گذشته به این فرامین عمل می‌کردیم راه آهن، فرودگاه و مرز خسروی این وضعیت را نداشتند و با شرایط خیلی بهتری روبرو بودند زیرا اربعین با نگاه تمدنی، سرنوشت ساز و تأثیرگذار برای همه ابعاد و بخش‌ها در استان است.

صحرایی از همه نهادها و عوامل خواست که نهایت تلاش و اهتمام خود را برای اجرای ادبیات و ترسیم افق‌های عنوان شده از سوی مقام معظم رهبری در بحث اربعین به کار گیرند.

وی حرکت در این مسیر را نیازمند طراحی افق و راهبردهای بلندمدت در بحث اربعین استان ذکر کرد و گفت: باید خود را باید برای پذیرایی از پنج میلیون نفر زائر بر اساس طراحی یک افق بلندمدت برای سال‌های آینده آماده کنیم و در این افق حتی باید آماده پذیرایی از زائرین خارجی از اقصی نقاط جهان باشیم.

استاندار کرمانشاه احداث مجموعه‌های ترکیبی فرهنگی با توجه به همه نیازها را از برنامه‌های مهم برای ترسیم افق بلندمدت اربعین در استان عنوان کرد و بیان کرد: این مجموعه‌های بزرگ فرهنگی را به عنوان مثال می‌توان در سه راهی نهاوند، تنگه مرصاد و مرز خسروی احداث کرد تا با تمامی امکانات لازم پذیرای همه زائرین باشد و در ایام غیر زیارت هم میزبان انواع برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: برای حرکت در این مسیر و پیشبرد برنامه‌های راهبردی در بحث اربعین به بارش فکری فراگیر و همکاری رسانه‌ای و اقدامات تبیینی نیاز داریم و باید به صورت مستمر و همدلی همه عوامل و ارائه پیشنهادات سازنده در این مسیر حرکت کنیم.

ویبا بیان اینکه اربعین در تمامی زمینه‌ها برای استان کرمانشاه دارای خیر و برکت است، گفت: باید با دعوت و فراخوان از فعالان و علاقمندان در تمامی سطوح به طراحی افق و راهبرد بلندمدت و بحث تمدنی اربعین اقدام کنیم.