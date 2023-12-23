بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

غلامعلی نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: د رحال حاضر با توجه به بارش باران و برف در چهارمحال و بختیاری تمامی جاده‌های استان لغزنده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری افزود: در مناطق کوهستانی چهارمحال و بختیاری مانند گردنه چری و شاه منصوری در شهرستان کوهرنگ، گردنه بره مرده در مسیر ناغان به کارون ۴، مرغملک به سودجان و مسیر شلمزار به ناغان بارش برف وجود دارد.

وی ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌شود هنگام عبور از جاده‌های چهارمحال و بختیاری به ویژه مناطقی که شاهد بارش برف هستیم زنجیر چرخ به همراه داشته باشند تا درصورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

نوربخش با بیان اینکه خوشبختانه از ابتدای آغاز بارش‌ها تاکنون شاهد وقوع حادثه رانندگی در سطح چهارمحال و بختیاری نبودیم، عنوان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود هنگام عبور از جاده‌های استان سرعت و فاصله مطمئنه را رعایت کرده و سایر مقررات راهنمایی و رانندگی را مدنظر داشته باشند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم.