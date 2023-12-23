به گزارش خبرنگار مهر، گلبهار خسروی ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر و در نشست با خبرنگاران خبرگزاری‌ها که در دفتر این رسانه برگزار شد، ضمن تبریک سالروز تأسیس سواد آموزی اظهار کرد: با توجه به نقش مهم رسانه‌ها در مسائل آموزشی به جایگاه رسانه‌ها واقف هستیم و اجرای این مهم نیازمند همکاری با مجموعه نهضت سواد آموزی است.

وی افزود: در حال حاضر و بر اساس برآوردهای انجام شده ۳۴ هزار نفر از جامعه هدف یعنی افراد ۱۰ تا ۴۹ سال استان بی‌سواد مطلق هستند و باید زیرپوشش قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: در سال جاری ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر حجم به ما ابلاغ شده که پنج هزار و ۳۰۰ نفر برای دوره سوادآموزی، چهار هزار و ۵۰۰ نفر برای دوره انتقال و چهار هزار نفر نیز برای دوره تحکیم است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان اعلام کرد: این سهمیه و حجم ابلاغی بر اساس تعداد بی‌سوادان، باقی مانده، در بین شهرستان‌ها و مناطق استان توزیع شده است و باید در سال جاری زیرپوشش برود.

خسروی با بیان اینکه کلاس‌گذاری ما از شهریور آغاز و تا پایان آذر ادامه داشت، گفت: فرآیند این کار در کل کشور با مشکلاتی مواجه بود و کند پیش می‌رفت؛ بر این اساس مهلت کلاس گذاری تا ۲۹ دی ماه تمدید شده است.

وی به موانع و مشکلات پیش روی سوادآموزی استان اشاره کرد و ابراز داشت: عدم دسترسی کامل به آمار اسمی و مکانی افراد بی سواد و کم سواد، پراکندگی بی سوادان باقیمانده و مشکل در شناسایی، جذب و آموزش و نگهداشت افراد بی‌سواد و تقاضا محور نبودن سوادآموزی از جمله این مشکلات است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان همچنین به ارائه آماری مقایسه‌ای از وضعیت کنونی سواد استان با سال‌های قبل از پیروزی انقلاب پرداخت.

شاخص باسوادی در کردستان در سال گذشته به ۸۴.۹ درصد افزایش یافت

خسروی به شاخص نرخ سواد آموزی استان اشاره کرد و گفت: شاخص با سوادی کل استان در سال ۱۳۵۵ میزان ۳۰.۴ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۸۴.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: درصد باسوادی جامعه شهری ۵۵.۲ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۱ به ۸۷.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی به تغییرات نسبی با سوادی کل اشاره کرد و بیان داشت: این میزان ۵۶.۴ درصد بوده و در جامعه شهری درصد باسوادی نسبت به سال ۱۳۵۵ میزان ۳۲.۷۸ درصد بوده است و میزان باسوادی روستایی در سال ۱۳۵۵ میزان ۲۱.۵۴ بوده است که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۷.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: اختلاف با سوادی جامعه شهری و روستایی در سال ۱۳۵۵ میزان ۳۳.۵۸ بوده که در سال ۱۴۰۱ این میزان به ۱۰.۷ کاهش پیدا کرده است.

وی به میزان با سوادی مردان اشاره کرد و ابراز داشت: درصد با سوادی مردان در سال ۱۳۵۵ میزان ۴۳.۹۱ بوده که در سال ۱۴۰۱ این میزان به ۹۱.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش درصد باسوادی زنان در کردستان

وی ادامه داد: درصد با سوادی زنان در سال ۱۳۵۵ میزان ۱۴.۹۸ بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷۸.۳ افزایش پیدا کرده است.

خسروی گفت: روند رشد سواد مردان در سال ۱۴۰۱ با تفاوتی که با سال ۱۳۵۵ داشته ۴۷.۶۹ بوده و در جامعه زنان با توجه به آمار تفاوت با سوادی در سال ۱۳۵۵ میزان ۶۳.۳۲ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: اختلاف با سوادی جامعه زنان و مردان در سال ۱۳۵۵ میزان ۲۸.۹۲ بوده که در سال ۱۴۰۱ این مهم با کاهش ۱۳.۳ مواجه بوده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که جامعه مورد هدف در سواد آموزی است در سطح استان با سوادی کل در سال ۱۳۵۵ میزان ۲۶.۸ بوده که در سال ۱۴۰۱ این میزان به ۹۷.۱۲ افزایش پیدا کرده و تغییرات نسبی نسبت به سال ۱۳۵۵ میزان ۶۸.۴۴ است.

وی ادامه داد: جامعه شهری ۵۵.۴ بوده در سال ۱۳۵۵ که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷.۴۸ افزایش پیدا کرده است و درصد نسبی ۴۲.۸ درصد است.

وی اعلام کرد: درصد سواد مردان در سال ۱۳۵۵ میزان ۳.۷۵ بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۹۸.۲ افزایش پیدا کرده است و در بین زنان هم آمار خوبی داریم در سال ۱۳۵۵ میزان ۱۳.۸ بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۹۲.۹۳ افزایش پیدا کرده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کردستان خاطر نشان کرد: از رسانه‌ها انتظار می‌رود در زمینه ترویج اهمیت، جایگاه و ضرورت سواد پایه، آشنایی جامه هدف با مهارت‌های مختلف و ایجاد زمینه و ترغیب و تشویق افراد بی سواد و کم سواد برای شرکت در کلاس‌های سوادآموزی ما را یاری دهند.