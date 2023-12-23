شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکتهای تجاری انواع مختلفی دارند که بهعنوان دو نمونه از مهمترین آنها میتوان به مسئولیت محدود و سهامی خاص اشاره کرد. هرکدام از این شرکتها ویژگیهای خاص خود را داشته و در زمینههایی همچون مراحل ثبت شرکت، مدارک مورد نیاز و … با یکدیگر تفاوتهایی دارند. در این مطلب، دو نوع شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص را معرفی کرده و درباره هرکدام از آنها اطلاعاتی ارائه دادهایم.
ویژگیهای شرکت مسئولیت محدود
شرکت مسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که بین دو یا چند نفر بهمنظور انجام امور تجاری تشکیل میشود؛ بهطوری که هرکدام از شرکا، بدون آنکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا سقف میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. شرکتهای مسئولیت محدود دارای ویژگیهایی هستند که در این بخش آنها را معرفی کردهایم:
سرمایه شرکت
یکی از خصوصیات شرکتهای مسئولیت محدود، مربوط به سرمایه شرکت است. سرمایه این شرکتها میتواند بهصورت نقدی یا غیر نقدی باشد؛ همچنین میزان سرمایه در این شرکتها به قطعات سهام تقسیم نمیشود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت این نوع شرکت نیز برابر با ۱ میلیون ریال است.
موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود، حوزه فعالیت آن را مشخص میکند. این موضوع در زمان ثبت شرکت باید به اداره ثبت شرکتها گزارش داده شود؛ همچنین اگر شرکت بعد از ثبت رسمی اقدام به ایجاد تغییراتی کند، موظف است که آن تغییرات را به اطلاع اداره ثبت برساند. موضوع فعالیت شرکتهای مسئولیت محدود، بسیار گسترده بوده و طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری را در بر میگیرد.
نام شرکت
انتخاب نام شرکتهای مسئولیت محدود باید مطابق با ماده ۹۵ قانون و حقوق تجارت انجام شود. بر اساس این قانون، نام شرکت نباید متضمن اسامی شرکا باشد؛ ضمن اینکه عبارت "با مسئولیت محدود" باید در نام شرکت قید شود. علاوهبراین، نام انتخاب شده برای شرکت باید با زمینه فعالیت آن ارتباط داشته باشد.
مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت مسئولیت محدود، از طریق سامانه irsherkat.ssaa.ir صورت میگیرد. متقاضیان باید ابتدا از طریق این سامانه مراحل اینترنتی ثبت شرکت را طی کرده و بعد از آن، برای اتمام مراحل ثبت بهصورت حضوری مراجعه کنند. در این بخش، مراحل اینترنتی ثبت این نوع شرکت را شرح دادهایم:
ورود به وبسایت اداره ثبت شرکتها
تعیین شخصیت حقوقی در سایت
ارائه حداکثر ۵ اسم متفاوت برای شرکت که البته ممکن است هیچکدام از این اسامی مورد قبول کارشناس مربوطه قرار نگیرند یا اینکه یکی از آنها پذیرفته شود.
مشخص کردن تعداد شرکا و سهامداران شرکت
تکمیل فرم مشخصات شرکت با استفاده از اطلاعاتی همچون شماره تماس، آدرس و کد پستی شرکت؛ همچنین درصورتیکه شرکت دارای شعبه دوم باشد، باید مشخصات آن شعبه نیز ارائه شود.
پر کردن فرم اطلاعات اعضای شرکت (نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، سمت، تاریخ شروع و پایان سمت)
مشخص کردن موضوع فعالیت شرکت (این موضوع نباید با منافع کشور در تضاد باشد)
مشخص کردن میزان سرمایه شرکت
پس از طی کردن مراحل اینترنتی ثبت شرکت، باید مدارک امضا شده توسط تمام اعضای شرکت را به اداره ثبت شرکتهای مخصوص شهر خود ارسال کنید.
مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکتهای مسئولیت محدود نیازمند یکسری مدارک است که این مدارک عبارتاند از:
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای شرکت
شماره تلفن و آدرس (یا کد پستی) اعضای شرکت
معرفی نمایندگی شرکت در شرایطی که سهامداران و اعضای هیئتمدیره از اشخاص حقوقی باشند.
ثبت شرکتی با مسئولیت محدود نیاز به مدرک تحصیلی خاصی ندارد؛ مگر در موارد خاص مانند ثبت یک شرکت مهندسی.
ارائه روزنامه رسمی آگهی تأسیس شرکت
اساسنامه شرکت در دو جلد
دو نسخه از تقاضانامه شرکت و تکمیل و امضای آن از سوی سهامداران شرکت
دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و هیئتمدیره که توسط سهامداران امضا شده باشد.
دو جلد شرکتنامه، تکمیل و امضای آن توسط تمام سهامداران شرکت
پس از ارائه این مدارک، روند ثبت شرکت شما وارد مراحل بعدی خواهد شد.
ویژگیهای شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، نوعی شرکت است که تمام سرمایه آن هنگام تأسیس، توسط موسسین تأمین میشود. این شرکت از بسیاری جهات شبیه شرکت مسئولیت محدود است؛ با این تفاوت که سرمایه موجود در آن به قطعات سهم تقسیم میشود. در این بخش، مهمترین ویژگیهای این نوع شرکت را مورد بررسی قرار دادهایم:
سرمایه شرکت
حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، مانند شرکت مسئولیت محدود برابر با ۱ میلیون تومان است که این هزینه باید توسط موسسین تأمین شود؛ همچنین خوب است بدانید که حداقل ۳۵ درصد از این مبلغ، نزد یکی از بانکها و در حسابی تحت عنوان "شرکت در شرف تأسیس" سپردهگذاری میشود.
موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکتهای سهامی خاص، میتواند امری تجاری یا غیر تجاری باشد؛ زیرا طبق قانون تجارت، این شرکتها ملزم به فعالیت تجاری نیستند. نکته دیگر این است که فعالیت شرکتهای سهامی خاص نباید با قانون و نظم عمومی در تضاد باشد.
نام شرکت
با وجود اینکه تمام سرمایه شرکتهای سهامی خاص توسط موسسین تأمین میشود؛ اما درج اسامی شرکا در نام شرکت از سوی اداره ثبت شرکت غیر قابل قبول است؛ همچنین عبارت "شرکت سهامی خاص" میبایست قبل یا بعد از اسم شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیهها قید شود.
مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت یک شرکت سهامی خاص، نیازمند طی کردن یکسری مراحل است که این مراحل به شرح زیر هستند:
انتخاب نام برای شرکت: فارسی بودن نام شرکت و همچنین تکراری نبودن آن، مهمترین مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
تنظیم اساسنامه شرکت: کلیه اطلاعات مربوط به شرکت باید در اساسنامه ذکر شود. مواردی نظیر تابعیت شرکت، وظایف اعضا و دارندگان حق امضا نیز در همین سند مشخص میشوند.
تنظیم اظهارنامه شرکت: این سند باید شامل تعهدات مالی شرکت و شرکا باشد؛ ضمن اینکه تفکیک داراییهای نقدی و غیر نقدی شرکت سهامی خاص و قیمتگذاری آوردههای غیر منقول مانند خودرو و ملک نیز در همین سند انجام میشود.
امضای اوراق و تشکیل پرونده رسمی: بعد از تکمیل مدارک مربوط به شرکت، باید به وبسایت اداره ثبت شرکت مراجعه کرده و بعد از پر کردن درخواست ثبت، اسناد و ضمیمههای آنها را ارسال کنید.
طی کردن دقیق این مراحل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و موجب ثبت قانونی شرکت سهامی خاص شما خواهد شد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
همانطور که میدانید، ثبت شرکتهای مختلف بهصورت قانونی مستلزم ارائه یکسری مدارک است. شرکتهای سهامی خاص نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مدارک لازم برای ثبت آنها عبارتاند از:
شناسنامه و کارت ملی تمام اعضای هیئتمدیره، موسسین، بازرسین و سهامداران
استعلام سوءپیشینه اعضای شرکت بهصورت آنلاین
آدرس شرکت، کد پستی، میزان سرمایه شرکت، فهرست اعضا و سهامداران، درصد سهام و سمت اعضا
ارائه حداقل ۵ مورد نام ۳ سیلابی برای شرکت
ارائه فیش واریزی ۳۵ درصد از سرمایه اولیه شرکت به اداره ثبت
اقرارنامه مدیران شرکت که عدم ممنوعیت آنها در فعالیتهای تجاری را نشان دهد.
اقرارنامه بازرسان شرکت مبنی بر عدم داشتن ارتباط نسبی یا سببی با مدیران
با ثبت شرکت، به کسبوکارتان اعتبار ببخشید
در این مطلب، درباره ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص اطلاعاتی ارائه دادیم و ویژگیها، مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هرکدام از این شرکتها را مورد بررسی قرار دادیم. اگر شما هم قصد دارید به کسبوکار خود اعتبار ببخشید، توصیه میکنیم هرچه سریعتر نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کرده و از این طریق، ارزش فعالیتهای خود را چندین برابر کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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