صدرنشینی والیبال نشسته مردان ایران در آخرین رنکینگ جهانی ۲۰۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جهانی والیبال نشسته آخرین رده بندی تیم های این رشته در سال ۲۰۲۳ میلادی را اعلام کرده است. بر اساس رده بندی منتشر شده و در بخش مردان، ایران با ۵۵۰۰ امتیاز و اختلاف امتیاز قابل توجه نسبت به دیگر کشورها، صدرنشین است.

در این رده بندی برزیل با ۴۳۳۰ امتیاز دوم است و مصر با ۴۳۰۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

قزاقستان به عنوان دومین کشور برتر آسیایی در رده بندی جهانی والیبال نشسته مردان، صاحب جایگاه هفتم است. رده بندی ۱۰ تیم اول والیبال نشسته مردان به این شرح است:

در بخش بانوان رده بندی جهانی والیبال نشسته ایران جزو ۱۰ کشور نیست. در این بخش کانادا با ۴۵۶۳ امتیاز اول است و برزیل و آمریکا به ترتیب با ۴۳۸۰ و ۴۲۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند. رده بندی ۱۰ تیم اول والیبال نشسته جهان در بخش بانوان به این شرح است: