به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین اجلاس داخلی شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری بهمنظور بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با حضور مدیران کل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی استان در محل دفتر شورای اسلامی استان برگزار شد.
لزوم توجه به خانودههای کمبضاعت و رفع مشکلات اقتصادی مردم
محمود بهارلویی در این جلسه اظهار کرد: لازم است ارائه تسهیلات کمبهره و حمایت از افراد مستمند و ضعیف شهرستان بن و بخش شیدا صورت گیرد.
وی با اشاره به لزوم توجه به خانودههای کمبضاعت و رفع مشکلات اقتصادی مردم، تصریح کرد: تأمین جهیزیه نوعروسان و حمایت از خانوادههای بیسرپرست یا بدسرپرست از ضروریات است.
بهارلویی تاکید کرد: پیگیری اجرای مشاغل خرد مانند تولید فیلتر ماشین و گونیبافی، کشت گیاهان دارویی و کمک مالی از طریق وام کمبهره و وام بلا عوض برای اجرای طرحهای طوبی و احداث گلخانه در شهرستان بن با توجه به نزدیکی به رودخانه زاینده رود منجر به رونق اشتغالزایی و رفع مشکلات معیشتی جوانان این شهرستان میشود.
نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ارائه خدمات به خانواده چند قلوهای تازه متولد شده، احداث بیمارستان در شهرستان بن، تکمیل حسینیه بخش شیدا و توجه به محرومیتزدایی مناطق مختلف استان باید در دستور کار قرار گیرد.
بهارلویی با اشاره به نبود اماکن ورزشی و بیکاری جوانان، تاکید کرد: ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و مهاجرت جوانان، نبود شغل و اماکن رفاهی و تفریحی برای جوانان میباشد که چهارمحال و بختیاری خصوصاً شهرستان بن و بخش شیدا با آن دست و پنجه نرم میکند.
تجهیز بیمارستان فلارد و مساعدت به دانشآموزان نیازمند از ضروریات است
محمد قنبری با اشاره به لزوم توجه به اشتغالزایی جوانان بیان کرد: کمک به ایجاد گلخانهها و اشتغال خرد روستایی و همچنین مساعدت به بخش کشاورزی و دامپروری منجر به مهاجرت معکوس و ماندگار جوانان در روستاها و شهرهای کوچک میشود.
وی افزود: تجهیز بیمارستان فلارد و مساعدت به دانشآموزان نیازمند شهرستان از ضروریات است.
نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع مساعدت به خیریه آبشار عاطفهها در شهرستان فلارد خاطرنشان کرد: کمکهای مالی و اجناس جهت ایتام و نیازمندان و تأمین جهیزیه نیازمندان با همکاری مؤسسه خیریه مذکور مورد تقاضا است.
قنبری با اشاره به وجود مناطق محروم در شهرستان فلارد، تاکید کرد: کمک در ساخت مدارس فرسوده شهرستان فلارد، ساخت و تجهیز زمین ورزشی و اعطای تسهیلات قرضالحسنه با سود کم به کشاورزان خرد و دیم کاران فلارد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به فراوانی زمینهای دیم در شهرستان فلارد و عدم تمکن مالی اهالی جهت اجرای طرحها، افزود: برنامهریزی و حمایت از طرحها در زمینه کشت گیاهان دارویی در شهرستان فلارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار میشود.
نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری جداسازی اعتبارات شهرستان فلارد و لردگان و احداث چمن مصنوعی در شهرستان فلارد باید در دستور کار قرار گیرد.
قنبری از مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان جهت بازدید از شهرستان فلارد و کمک به اجرای برخی طرحهای این شهرستان دعوت نمود.
مدارس تخریبی و کمبود فضای آموزشی مشکل اساسی مناطق محروم کوهرنگ
جعفر عسگری حسنوند تاکید کرد: بزرگترین مشکلات مردم در مناطق محروم شهرستان کوهرنگ خصوصاً بخشهای بازفت و صمصامی مدارس تخریبی و کمبود فضای آموزشی است.
وی افزود: سرویس بهداشتی مدارس شهرستان کوهرنگ از وضعیت اسفباری برخوردارند.
نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اخیراً تصادف دانشآموزانی که برای تحصیل از روستای گزستان به روستای مورز از توابع بخش بازفت با نیسان بودند را شاهد بودیم که دو دانشآموز مشکلشان هنوز مرتفع نشده و باید مورد توجه قرار گیرند.
حضور گسترده اتباع خارجی در برخی شهرستانها اشتغال جوانان را تحتالشعاع قرار داده
محمدیعقوب باقری خاطرنشان کرد: برخی مسائل در استان باید بهصورت کلان دیده شوند و مشکلات جز ازجمله ساخت مدرسه باید نیازسنجی و توسط دستگاههای ذیربط انجام شود.
وی گفت: برای اشتغال و توسعه پایدار ظرفیت عظیمی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد اما با نگاه محرومیت به استان نگریستن کار درستی نیست چراکه ما میتوانیم به یکی از قطبهای صنعتی یا کشاورزی و دامپروری در کشور تبدیل شویم.
نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اخیراً شاهد حضور گسترده اتباع خارجی در برخی شهرستانهای استان بودیم و همین موضوع اشتغال جوانان ما را در معرض خطر قرار داده است.
باقری با اشاره به لزوم ایجاد زمینههای سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری، گفت: با استفاده از خدمات بنیادهای علوی و برکت میتوان اشتغال پایدار و توسعه همهجانبه در استان را شاهد باشیم.
نظر شما