نحوه غلبه بر ترس و پناه گرفتن در زمان وقوع زمین لرزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم گوهری، مربی مدیریت بحران درباره پناه گیری هنگام وقوع زلزله توضیح داد: پیش از هر چیز ما باید بدانیم پناه گیری چیست. پناه گیری یعنی ما در موقعیت بحرانی در بهترین موقعیتی قرار بگیریم که کمترین آسیب ممکن را ببینیم. افراد و به خصوص کودکان باید بدانند که به هنگام وقوع زلزله نباید فرار کنند؛ اگر افراد خونسردی خود را حفظ کنند در هر کجایی که قرار داشته باشند می‌توانند محلی امن برای پناه‌گیری پیدا کنند.

وی ادامه داد: برای مثال اگر به هنگام وقوع زلزله فردی روی تخت بود، باید بالشت را روی سر خود قرار دهد، پتو بر روی خود بکشد تا در صورت شکستن پنجره آسیبی به او نرسد. از آنجایی که زلزله تنها ۱۰ الی ۲۰ ثانیه طول می‌کشد، فرد می‌تواند پس از اتمام آن با آرامش اتاق را ترک کند.

گوهری درباره شرایط وقوع زلزله هنگام حضور در فضای پذیرایی خانه توضیح داد: عموماً مردم در پذیرایی میز، بوفه یا وسایل دیگری دارند، ما به کودکان آموزش می‌دهیم در صورت حضور در فضای پذیرایی به زیر میز چوبی بروند و پایه‌های میز را بگیرند تا جابه‌جا نشود در صورت نبودن میز چوبی فرد باید کنار دیوار قرار بگیرد و سر و گردن خود را بپوشاند. اگر فرد در آسانسور باشد باید بلافاصله نزدیک‌ترین طبقه ممکن را انتخاب کند و سریعاً پیاده شود. درب آسانسورها به دلیل داشتن برق اضطراری حتماً باز می‌شود و افراد نباید نگران این مسئله باشند. پس از پیاده شدن از آسانسور، فرد باید از طریق راه پله از ساختمان خارج شود.

وی افزود: ما همچنین فضای آشپزخانه را داریم که بهتر است در قراردهی وسایل آن دقت داشته باشیم؛ به دنبال این مساله افراد باید از قرار دادن لوازم شکستنی و مواد شوینده در کابینت‌های بالایی خودداری کنند چرا که در زمان زلزله می‌توانند به زمین بیفتند و ایجاد مشکل کنند. ظروف پلاستیکی و لوازم سبک باید در کابینت‌های بالا باشد. متأسفانه آشپزخانه اصلاً محل مناسبی برای پناه‌گیری نیست.

گوهری درباره غلبه بر ترس به هنگام زلزله توضیح داد: ترس به هنگام زلزله بسیار طبیعی است اما با آموزش دیدن و تمرین و تکرار می‌توان قدرت تصمیم‌گیری را افزایش داد. به طور کلی افراد نباید در هنگام زلزله فرار کنند مگر آن که در آتش‌سوزی گیر کرده باشند.