ایجاد بورسیه دانشگاهی در واحدهای تولیدی هدفگذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در استان مرکزی چندین واحد تولیدی بزرگ با وجود آنکه به لحاظ اقتصادی برای کشور درآمدزایی کردهاند اما به سایر شرکتهای کوچک و متوسط از حیث بازار نیروی کار، خسارتهایی وارد کردند.
وی تاکید کرد: وضعیت آموزش در دانشگاهها مطلوب نیست چرا که پرورش دهنده نیروی کار ماهر برای جامعه نیست و موجب بهره وری نمیشود که امید است در این راستا تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
مخلصالائمه افزود: راهاندازی بورسیه دانشگاهی در شرکتهای تولیدی با هدف تأمین نیروی ماهر خوب است و در آینده میتواند مشکل واحدها را رفع کند.
استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت بالایی واحد تولیدی واگن سازی اراک گفت: انتظار است از ظرفیت شرکتهای داخلی برای تأمین واگن در کشور بهره گیری شود همچنین از ظرفیت استان مرکزی در حوزه شرکتهای دانش بنیان برای تولید تجهیزات حساس استفاده شود.
مخلص الائمه گفت: اکنون ۵۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی آماده تحویل به بهره بردار است اما در دوران خصوصی سازی این واحد تولیدی زمینگیر شد هرچند اکنون وضعیت مناسب شده اما میزان خسارات وارد تاکنون جبران نشده است.
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