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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

پاسخ قاطعانه روماریو: من از رونالدو، هالند و بنزما بهترم

پاسخ قاطعانه روماریو: من از رونالدو، هالند و بنزما بهترم

«روماریو» اسطوره سابق فوتبال برزیل در یک برنامه تلویزیونی خود را مهاجمی بهتر از ستاره های حال حاضر فوتبال دنیا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، روماریو، مهاجم برزیلی سابق بارسلونا یکی از معدود بازیکنان دنیای فوتبال است که بیش از هفتصد گل در دوران حرفه‌ای خود به ثمر رسانده است و در سال ۱۹۹۴ به عنوان بهترین بازیکن سال جهان انتخاب شد.

این ستاره سابق فوتبال برزیل مهمان یک برنامه تلویزیونی در برزیل بود مجری برنامه از او در خصوص بهترین مهاجمان حال حاضر دنیای فوتبال سوال کرد و از او خواست که خودش را با آنها مقایسه کند. او نام بازیکنانی مانند رابرت لواندوفسکی مهاجم بارسلونا، کریم بنزما بازیکن الاتحاد عربستان، ارلینگ هالند مهاجم منچسترسیتی و زلاتان ابراهیموویچ مهاجم سابق میلان را به میان آورد و روماریو در پاسخ به یک جمله اکتفا کرد و با قاطعیت گفت: بدون شک من از همه بهترم.

وقتی از روماریو در مورد تیری هانری مهاجم سابق تیم ملی فرانسه و آرسنال سوال شد لبخند طعنه آمیزی زد و بی درنگ پاسخ داد: البته که من بهتر از او هستم.

تنها بازیکنی که روماریو قبل از پاسخ دادن لحظه‌ای تأمل کرد هم تیمی سابقش رونالدو ستاره سابق بارسلونا و رئال مادرید بود. روماریو در پاسخ گفت: مطمئن بودم که درباره او از من می‌پرسید. من هم از او بهترم، اما من برای او احترام زیادی قائلم.

کد مطلب 5974046

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      15 6
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      فنی ترین بازیکن تاریخ بود. مسی و رونالدو به گرد پای هم نمی‌رسد.
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      10 3
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      به نظر من هم درست میگن فقط از رونالدو بهتر نیست
    • رضا IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      7 1
      پاسخ
      روماریو واقعا یک تمام کننده ی بی‌نظیر بود یک اسطوره روماریو و رونالدو برزیلی و مسی و هالند بعد زلاتان رونالدینیو رونالدو پرتغالی ولواندوفسکی به فوتبال معنی داده اند برزیل زمان روماریو مانند نداره
    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      3 15
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      مسی بهترین بازیکن جهانه به امار نگاه نکنید به جادوی فوتبال نگاه کنید دریبل مسی فاجعه اوره
    • سالار RO ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      11 0
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      اونایی که جام جهانی94یادشون هست شک ندارن که روماریو واقعا یک سر و گردن از همه اینها بالاتر بود. ترکیب روماریو. ببتو
    • شهریار IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      3 1
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      فن مارادونا هستم ولی میگم روماریو از همه اینهایی که پرسیدند ازش، خیلی بهتر بود.
    • سعید IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 6
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      فقط امباپه👌
    • علی IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 0
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      قطعا که ازهمه بازیکنانی که ازش پرسیدن بهتره

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