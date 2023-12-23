پاسخ قاطعانه روماریو: من از رونالدو، هالند و بنزما بهترم

به گزارش خبرنگار مهر، روماریو، مهاجم برزیلی سابق بارسلونا یکی از معدود بازیکنان دنیای فوتبال است که بیش از هفتصد گل در دوران حرفه‌ای خود به ثمر رسانده است و در سال ۱۹۹۴ به عنوان بهترین بازیکن سال جهان انتخاب شد.

این ستاره سابق فوتبال برزیل مهمان یک برنامه تلویزیونی در برزیل بود مجری برنامه از او در خصوص بهترین مهاجمان حال حاضر دنیای فوتبال سوال کرد و از او خواست که خودش را با آنها مقایسه کند. او نام بازیکنانی مانند رابرت لواندوفسکی مهاجم بارسلونا، کریم بنزما بازیکن الاتحاد عربستان، ارلینگ هالند مهاجم منچسترسیتی و زلاتان ابراهیموویچ مهاجم سابق میلان را به میان آورد و روماریو در پاسخ به یک جمله اکتفا کرد و با قاطعیت گفت: بدون شک من از همه بهترم.

وقتی از روماریو در مورد تیری هانری مهاجم سابق تیم ملی فرانسه و آرسنال سوال شد لبخند طعنه آمیزی زد و بی درنگ پاسخ داد: البته که من بهتر از او هستم.

تنها بازیکنی که روماریو قبل از پاسخ دادن لحظه‌ای تأمل کرد هم تیمی سابقش رونالدو ستاره سابق بارسلونا و رئال مادرید بود. روماریو در پاسخ گفت: مطمئن بودم که درباره او از من می‌پرسید. من هم از او بهترم، اما من برای او احترام زیادی قائلم.