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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کوهرنگ مطرح کرد؛

آماده‌باش شهرستان کوهرنگ برای بارش‌های احتمالی در زمستان

آماده‌باش شهرستان کوهرنگ برای بارش‌های احتمالی در زمستان

شهرکرد-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کوهرنگ از آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان این شهرستان در آستانه زمستان خبرداد.

نگهدار مهری بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت بارش و جاده‌های مواصلاتی شهرستان کوهرنگ، از بازگشایی جاده‌های مواصلاتی این شهرستان در بارش‌های اخیر خبر داد.

وی افزود: به غیر از جاده بخش موگویی که در گردنه عسل‌کشان مسدود است، در حال حاضر وضعیت ۷۹۰ کیلومتر جاده و گردنه‌های شهرستان کوهرنگ مطلوب است و تردد در آن جریان دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کوهرنگ در ادامه از آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان خبر داد و گفت: مرکزهای راهداری و ناوگان‌های اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان و همچنین تجهیزات و ادوات سنگین و برف‌روبی قبل از وقوع بارش‌ها تجهیز و به روز رسانی شده‌اند.

مهری بابادی ادامه داد: مکاتبات ستاد بحران شهرستان کوهرنگ با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری و اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری برای همکاری لازم جهت تأمین ادوات و تجهیزات راهداری در وقوع صورت بارش‌های سنگین و بحران‌های احتمالی در زمستان پیش رو در این شهرستان انجام گرفته است.

وی با اشاره به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع برف در گردنه‌ها و محورهای مواصلاتی شهرستان کوهرنگ از شهروندان خواست در هنگام سفر در جاده‌ها، تجهیزات کامل زمستانی به ویژه زنجیر چرخ، لباس گرم و دیگر تجهیزات زمستانه را همراه خود داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کوهرنگ عنوان کرد: راهدارخانه‌ها در منطقه بازفت و صمصامی در صورت بروز مشکلات برای مسافران از آمادگی کامل برخوردار هستند.

مهری بابادی از لغو کلیه مرخصی‌ها در روزهای بارش و اعلام هشدار به راهدارخانه‌های سراسر شهرستان کوهرنگ و آمادگی کامل برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی به جهت خدمت‌رسانی هر چه بهتر در ایام زمستان به مردم خبر داد.

کد مطلب 5974055

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