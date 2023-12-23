  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

هر سکه تمام طرح جدید امروز ۲۹میلیون و ۳۹۵هزار تومان معامله شد

هر سکه تمام طرح جدید امروز ۲۹میلیون و ۳۹۵هزار تومان معامله شد

هر قطعه سکه تمام طرح جدید تا ساعت ۱۳:۴۵ امروز شنبه (دوم دی) در بازار تهران، با افزایش نسبت به پنجشنبه ۳۰ آذر به ۲۹میلیون و ۳۹۵هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر قطعه سکه تمام طرح امامی، تا ساعت ۱۳:۴۵ امروز شنبه (دوم دی) در بازار تهران، با افزایش نسبت به پنجشنبه ۳۰ آذر به ۲۹ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسیده است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی هم ۲۵ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت پنجشنبه ۳۰ آذر، افزایش داشته است.

نیم سکه ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی هم ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

حباب سکه امامی ۵ میلیون و ۹۳ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۹۳ هزار تومان شد.

هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی ۲۰۵۳ دلار قیمت گذاری شد.

کد مطلب 5974074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها