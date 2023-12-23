هر سکه تمام طرح جدید امروز ۲۹میلیون و ۳۹۵هزار تومان معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر قطعه سکه تمام طرح امامی، تا ساعت ۱۳:۴۵ امروز شنبه (دوم دی) در بازار تهران، با افزایش نسبت به پنجشنبه ۳۰ آذر به ۲۹ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسیده است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی هم ۲۵ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت پنجشنبه ۳۰ آذر، افزایش داشته است.

نیم سکه ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی هم ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید.



حباب سکه امامی ۵ میلیون و ۹۳ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۹۳ هزار تومان شد.



هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی ۲۰۵۳ دلار قیمت گذاری شد.