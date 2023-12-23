به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از صدور موافقت اولیه ۸۰ واحد بومگردی در مازندران خبر داد و افزود: موافقت اولیه اقامتگاه بومگردی در راستای توسعه بومگردی با تاکید بر مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی روستاها صادر شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به صدور پروانه بهرهبرداری ۳۹ و احد بوم گردی در استان گفت: ۱۱۰ پرونده متقاضی اقامتگاه بومگردی در دست اقدام است.
وی از وجود ۳۷۲ واحد بومگردی در سراسر استان خبر داد و افزود: واحدهای بومگردی از جمله تأسیسات گردشگری مورد اقبال گردشگران است که از نظر حفظ محیط زیست و تحولاتی که در منطقه ایجاد میکند؛ حائز اهمیت است.
ایزدی به وجود انواع اقامتگاه بومگردی با سطح خدمات متنوع در استان اشاره کرد و یادآور شد: تنوع اقلیمی در مازندران، پتانسیل خوبی برای طراحی و اجرای تورهای بومگردی به وجود آورده است که میتواند به عنوان یک ظرفیت خوب استان توسط دفاتر خدمات گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما