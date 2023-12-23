قرارگاه تنظیم بازار در البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که روز شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن اخطار جدی به مسؤولان و متولیان تهیه و تأمین کالاهای اساسی در استان، اظهار کرد: باید تمامی روند تولید، توزیع و عرضه در بازار زیر ذره بین مدیران مربوطه باشد چراکه در خصوص هر گونه خللی در این راستا باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: بازار استان به هیچ وجه نباید رها شود بلکه ضرورت دارد اقدامات ویژهای نیز برای تنظیم بازار صورت گیرد.
عبداللهی گفت: قرارگاه تنظیم بازار استان راه اندازی میشود و از این پس با اهتمام ویژهای به نظارت بر روند فعالیتها صورت میگیرد.
وی افزود: شهرداریها باید جایگاههایی را برای عرضه محصولات تنظیم بازار اختصاص دهند، همچنین اماکنی در نقاط مختلف استان برای عرضه کالاهای اساسی پیش بینی و آماده سازی میشود.
استاندار البرز با تاکید بر اینکه شخصاً، نظارتهای روزانه و سرزده از مراکز عرضه و روند تأمین کالا خواهم داشت، افزود: چرخه تأمین تا عرضه کالا در استان باید بدون هیچ نقصی طی شود و متولیان امر باید اشراف کامل بر این امر داشته باشند و کمبودها را جبران کنند.
عبداللهی با اشاره به اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار هر هفته برگزار میشود و اجرای مصوبات، مورد ارزیابی قرار میگیرد، تصریح کرد: مرغ باید با نرخ مصوب در استان عرضه شود و خارج از این نرخ تخلف محسوب میشود و جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی باید رسیدگی کرده و پاسخگو باشند.
وی افزود: مردم به ما اطمینان دارند و نباید خدشهای به این باور وارد شود بنابراین تمامی موارد را با حساسیت ویژه دنبال میکنم.
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