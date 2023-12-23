به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت در خصوص آغاز اجرای طرح شناسه‌دار شدن پوشاک، گفت: شناسه کالا یک کد ۱۶ رقمی است که نشان می‌دهد کالا توسط چه کارگاهی و با چه مشخصاتی، با چه جنس و رنگی تولید شده است. این کد قابلیت رصد و رهگیری کالا را نشان می‌دهد و مهمترین ابزار برای تمایز کالای ساخت داخل با کالای قاچاق است.

وی با بیان اینکه تمیز کالای قاچاق از ساخت داخل که یکی از تکالیفی است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا بر عهده وزارت صمت گذاشته و وزارت صمت موظف است در همکاری با اتحادیه‌ها و اصناف تخصصی حوزه پوشاک این کار را اجرایی کند، تصریح کرد: بخشی از این کار اطلاع رسانی و آموزش است. همچنین زیرساخت‌های دریافت شناسه کالا در سامانه جامع تجارت فراهم است و اصناف و تولیدکنندگان می‌توانند برای اخذ این شناسه اقدام کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت پوشاک یک صنعت متکثر و تعداد واحدها خیلی زیاد است، گفت: حدود ۹۵ هزار واحد تولیدی صنفی و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی در این حوزه فعال است و به خاطر این تکثر، برنامه‌ریزی شده شناسه‌دار شدن کالاها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شروع شود.

همه فعالان حوزه پوشاک ملزم به دریافت شناسه‌اند

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه اجرای طرح شناسه دار شدن پوشاک از اول دی شروع شده، تصریح کرد: همکاری با صنف پوشاک تهران از ماه‌های قبل شروع شده و به مجموعه‌های مختلف اخطارهایی هم داده شده که به ثبت شناسه کالا ملزم هستند. البته برخی از مجموعه‌ها از قبل شناسه کالا دریافت کرده‌اند، اما از اول دی ماه همه فعالان حوزه پوشاک ملزم به دریافت شناسه شده‌اند.

گرجی با بیان اینکه مهمترین کارکرد این شناسه در حوزه پوشاک، به شرط محقق شدن کامل این پروژه، تفکیک کالای قاچاق از کالای ساخت داخل است، گفت: کالایی که قاچاق باشد شناسه کالا ندارد و به واسطه نداشتن شناسه کالا به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس هر فروشگاهی که کالا را بدون شناسه اظهار کند این جنس کالای قاچاق لحاظ می‌شود.

به گفته وی ضمانت اجرایی این موضوع هم تبصره ۴ ماده ۱۸ است که با مرکزیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال گذشته جزئیات آن مطرح شده است. بر این اساس مقرر شده طرح اول از فروشگاه‌های مستقر در مراکز تجاری شروع شود. همچنین در این تبصره تقریباً یک بازه زمانی پنج ماهه دیده شده تا واحدهای تولیدی تولیدات قبلی خود را که در بازار است را اظهار و تولیدات جدید را شناسه دار کنند.

گرجی با بیان اینکه ما در گام‌های دیده شده در تبصره ۴ اعلام شده که در گام اول صرف اینکه تولید کننده عنوان ساخت داخل را در لباس بدوزد، کفایت می‌کند. البته امروز برای مبارزه با کالای قاچاق خیلی راحت‌تر از بحث شناسه دار کردن می‌توان برخورد کرد. چراکه ۱۲۵ برند محرز قاچاق شناسایی شده چه شناسه داشته باشند و چه شناسه نداشته باشند، کالاهای قاچاق هستند. در حقیقت برای برخورد با این برندها نیاز به هیچ مقدمه‌ای نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخشی از وظایف وزارت صمت شناسایی و اعلام فهرست برندهای محرز قاچاق بود که انجام شده، گفت: همچنین در جلسه اخیر با ادارات کل استانی هم مقرر شد، طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در هفته‌های آینده آغاز شود. ‌