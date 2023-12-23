آغاز اجرای طرح حمایت غذایی از مادران باردار و شیرده نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه اعلام کرد: طرح «یسنا» برای حمایت غذایی از مادران باردار و شیرده نیازمند از سه‌شنبه (۵ دی) آغاز می‌شود این در حالی است که پیامک آغاز طرح به خانواده‌ها و مادران مشمول ارسال می‌شود و به صورت همزمان حساب‌های آنها «شارژ» می‌شود.

عسگریان ضمن تشریح اجرای طرح یسنا در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی، ضمن یادآوری کاهش میزان کالری دریافتی مردم در دهه ۹۰ اظهار کرد: میزان کالری مصرفی مردم از اواخر سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ کاهش یافته بود لذا برای جبران این امر در دولت سیزدهم، تدوین بسته کلان در حوزه امنیت غذایی بود و در اولین گام، طرح کالابرگ الکترونیکی با پوشش دهک اول درآمدی آغاز شد اما با تسری آن به دهک‌های بالاتر، جمعیت تحت پوشش این طرح از هشت میلیون تا هشت و نیم میلیون جمعیت، به ۶۱ میلیون نفر افزایش یافت.

وی همچنین در ادامه به طرح دیگر دولت برای پوشش غذایی کودکان دچار سو تغذیه، کوتاهی وزن و قد اشاره به آن نیز گفت: طرح دوم دولت بعد از اجرای کالابرگ، با شناسایی کودکان نیازمند جهت رفع سوءتغذیه آنها اجرا شد و اینگونه یک طرح کلان، دقیق، که کاملاً به هدف اصابت می‌کرد، آنها را پوشش می‌دهد که در حال حاضر در میانه طرح هستیم.

وی همچنین طرح سوم در این زمینه را حمایت از مادران شیرده و دارای کودکان زیر ۲ سال خواند و ادامه داد: مادران شیرده دهک اول درآمدی هشت استان تحت پوشش طرح امنیت غذایی قرار گرفتند به طوری که دولت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان حساب یارانه آنها را شارژ می‌کند؛ این یک کلیت از یک بسته است برای کل مردم، کودکان، نوزادان و مادران که به صورت هماهنگ در شبکه ملی اعتبار مدیریت می‌شود.

به گفته معاون وزیر رفاه، هشت استان مذکور شامل خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.

عسگریان با بیان اینکه طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم استاندارد غذایی می‌شود حال آنکه طرح مربوطه به امنیت غذایی کودکان ۱۶ قلم کالای غذایی را تحت پوشش دارد گفت: به طرح کودکان سبزیجات و میوه‌جات و دانه‌های روغنی هم اضافه شده؛ در مورد امنیت غذایی کودکان این دانه‌های روغنی بسیار اهمیت دارند چرا که حاوی پروتئین و ویتامین هستند.

وی با تاکید بر اینکه جدول خوراکی‌ها در طرح امنیت غذایی کودکان و مادران شیرده افزایش یافت گفت: مثلاً همان یک قلم لبنیات حجمش در این سبد افزایش پیدا کرده، چون قائل بر این هستیم که مادران و کودکان بیشتر نیازمند مصرف لبنیات هستند، البته همان شیر و پنیر و ماست است که حجمش بیشتر شده؛ حجم میوه‌جات، سبزیجات و لبنیات افزایش یافته است. در گذشته مجموع لبنیات شیر و پنیر و ماست به تقریباً ۵.۵ کیلو می‌رسید و الان به هشت کیلوگرم رسیده؛ این جدول یک جدول استاندارد است.

افزایش کمک هزینه پرداختی این مادران به ماهانه ۶۰۰ هزار تومان در صورت تأمین اعتبار

معاون وزیر رفاه ادامه داد: خیلی امیدوار هستیم که استان‌های تحت پوشش طرح امنیت غذایی مادران باردار و شیرده در طول این ماه افزایش یابد یعنی اخباری بدهیم مبنی بر اینکه استان‌ها دوبرابر شدند یا کل استان‌ها زیر پوشش رفتند؛ شاید هم اگر منابع تأمین بشود، میزان کمک هزینه پرداختی آنها را از ۴۰۰ هزار تومان به سقف ۶۰۰ هزار تومان هم برسانیم.

معاون وزیر رفاه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما با تاکید بر اینکه شناسایی مادران دهک اول نیازمند طرح امنیت غذایی بر عهده وزارت بهداشت است گفت: این مادران بعد از شناسایی به ما معرفی می‌شوند سپس وسع سنجی می‌کنیم و بعد از تأیید، به حساب سرپرست خانوارشان ماهانه ۴۰۰ هزار واریز می‌کنیم. البته این رقم اعتبار است یعنی صرفاً برای خرید ۱۶ قلم کالای خوراکی است و امکان برداشت نقدی ندارد و قاعدتاً این شارژ زمانی باز می‌شود که مادر ۱۶ قلم کالای خوراکی خریداری کند.

بنابر اظهارات عسگریان پیامک‌های طرح حمایت و امنیت غذایی مادران شیرده و دارای کودک زیر ۲ سال از روز سه شنبه به خانواده‌ها و مادران مشمول طرح ارسال می‌شود به عبارت دیگر مشمولان از طریق پیامک می‌توانند متوجه بشوند که مشمول این طرح شده‌اند و به صورت همزمان حساب‌هایشان شارژ می‌شود.

عسگریان تاکید کرد: برای هر فرد و سرپرست خانواری که پیامک برود، می‌داند که واجد شرایط است و بلافاصله می‌تواند شارژ اعتبار خودش را در اپلیکیشن و یا برنامه کاربردی «شما» ببیند. همچنین با هر بار خرید هم می‌توانند باقی مانده اعتبار را از طریق همین برنامه کاربردی شما مشاهده کنند.

وی همچنین با اشاره به طرح ارتقای امنیت غذایی کودکان که حدود یک ماهی است که آغاز شده است بیان کرد: ۱۴۰ هزار کودک با معرفی وزارت بهداشت تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند که حساب یارانه سرپرست خانوار هر کودک دچار سو تغذیه شناسایی شده دهک یک تا پنج ماهانه یک میلیون تومان و به کودکان دهک‌های ششم و هفتم ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به صورت اعتباری جهت خرید ۱۶ قلم کالا شارژ می‌شود. ما درمورد کودکان روز سه شنبه یک ماه جلوتر حساب سرپرستان را شارژ می‌کنیم، برای اینکه دست خانوار باز بشود؛ در روز سه شنبه مبلغ یک ماه جلوتر هم شارژ می‌شود یعنی اگر یک کودک این ماه یک میلیون به حسابش رفته، دوباره در این ماه یک میلیون دیگر هم به حساب سرپرست خانوار می‌رود.

عسگریان با اشاره به راستی آزمایی طرح ارتقای امنیت غذایی کودکان گفت: امکان دارد بپرسد خب این پول را برای سرپرست خانوار واریز کردید و مبلغش دو میلیون تومان است؛ سرنوشت این پول چی می‌شود؟ این اعتبار است و هیچ جای دیگر مگر این ۱۶ قلم نمی‌تواند مصرف بشود (امکان برداشت نقدی وجود ندارد)، شما امکان دارد این دو میلیون تومان را بردارید بدهید حبوبات، بدهید به فرزندان دیگرش، نمی‌تواند این کار را بکند، چرا؟ چون وزارت بهداشت شش ماه دیگر تن سنجی می‌کند و فرزندی که نیازمند تغذیه مضاعف است بایستی ترازش تغییر کرده باشد و اگر وضعیت کودک تغییری نکرده باشد، حتماً یارانه قطع می‌شود، فریز می‌شود؛ سپس ما وارد گفتگو با این خانواده می‌شویم، اگر ترمیمی صورت بگیرد، بلافاصله باز می‌شود.

وی یادآور شد: این طرح کودکان ۵ ماه تا ۵۹ ماهه را پوشش می‌دهد؛ امکان دارد بپرسید چرا ۵ تا ۵۹ ماه؟ چون آن حجم مغزی کودکان از زمان جنینی شکل می‌گیرد و تقریباً تا ۵۹ ماهگی کامل می‌شود، این خیلی برای خانواده‌ها و برای ما مهم است که فرزندان مان دارای تغذیه سالمی باشند.

عسگریان درباره میزان استقبال مردم از طرح کالابرگ اظهار کرد: سه چهار ماه اول اجرا، میزان مشارکت در طرح کالابرگ، حدود ۱۰۰ هزار نفر در ماه بود اما در این دو ماه اخیر حدود ۴ میلیون خانوار استقبال کردند یعنی با یک شیب تیز این میزان افزایش پیدا کرده به طوری که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مردم در طرح کالابرگ مشارکت دارند و از آن استفاده می‌کنند.

کارشناس کالابرگ الکترونیکی در پاسخ به متداول‌ترین سوال مردم و آن اینکه آیا در صورت استفاده از طرح کالابرگ یارانه نقدی افراد حذف خواهد شد یا خیر؟ گفت: خیر، به هیچ وجه در صورت استفاده از طرح کالابرگ یارانه نقدی افراد حذف نخواهد شد. افراد یارانه نقدی را مثل گذشته می‌توانند دریافت کنند.

وی همچنین در پاسخ به نحوه مشاهده میزان مانده اعتبار به عنوان یکی دیگر از سوالات مردم اظهار کرد: یکی از راه‌ها، دریافت و نصب برنامه کاربردی «شما» است که می‌توانند با نصب این برنامه میزان مانده اعتبار خودشان را در قسمت «اعتبار شما» مشاهده کنند. با استفاده از همین برنامه کاربردی شما، افراد با مراجعه به قسمت «فروشگاه‌ها» می‌توانند با روشن کردن موقعیت مکانی گوشی همراه خودشان، فروشگاه‌هایی که نزدیک به آن‌ها و متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی است را به راحتی رؤیت کنند. یکی دیگر از راه‌ها، کد دستوری است، کد دستوری «یو اس اس دی ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع» است که با استفاده از این کد دستوری می‌توانند میزان مانده اعتبار خودشان و رمز موقت را دریافت کنند البته برای زمانی که خریدشان به شکل نقدی است و کارت بانکی سرپرست خانوار همراهشان نیست.