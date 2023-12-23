به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی معاون رییس جمهور که به اندونزی سفر کرده است، با مدیران بزرگ ترین مؤسسه کاریابی این کشور به شمار می‌رود، دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این دیدار ضمن برشمردن برخی اقدامات ایران نظیر حمایت از مراکز رشد و استارت‌آپ ها، تعاونی‌های زنان، صندوق‌های حمایت از دانشجویان، کارآفرینان و مشاغل خرد زنان روستایی، کاهش زمان اخذ مجوز برای بانوان متقاضی مشاغل خانگی از هشت ماه به دو هفته و ایجاد بازارچه‌های موسمی، دائمی و مرزی از همکاری کارآفرینان و بازرگانان زن ایرانی با اعضای ایواپی استقبال، و برای شروع کار، پیشنهاد ایجاد بازارچه دیجیتال را مطرح کرد.

به گفته وی، این بازارچه در گام نخست، فرصت عرضه محصولات دو کشور و آشنایی با ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌آورد و در گام بعد، امکان خرید و فروش محصولات را مهیا می‌کند.

در این نشست، زنان کارآفرین و بازرگان اندونزیایی دغدغه‌ها و پرسش‌هایی نظیر نرخ تعرفه صادرات مواد اولیه منسوجات و محصولات آن به ایران، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های صادرات و واردات بین دو کشور، راهکارهای تسریع تبادل مالی در شرایط تحریم و نظایر آن را طرح و پاسخ‌های خود را از معاون رییس جمهور دریافت کردند.

این مؤسسه در اندونزی با اهداف توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی زنان در دو سطح ملی و بین‌المللی، ظرفیت‌سازی و آموزش تجاری‌سازی فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته است و ۳۰ هزار عضو فعال در ۳۴ استان و ۲۸۰ منطقه در سراسر اندونزی دارد.

بازدید معاون رییس جمهور از مسجد بزرگ استقلال در جاکارتا

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این سفر همچنین از مسجد بزرگ استقلال در جاکارتا بازدید و با امام جمعه و تولیت این مسجد ملاقات و گفت‌وگو کرد.

وی در ادامه سفر به اندونزی ضمن بازدید از مسجد بزرگ استقلال در جاکارتا با امام جمعه و تولیت این مسجد که به طور مستقیم توسط رییس جمهور اندونزی منصوب شده و از اعضای کابینه دولت این کشور است، ملاقات و گفت‌وگو کرد.

خزعلی در این دیدار ضمن اشاره به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین که با هدف نسل کشی فلسطینیان انجام می‌شود ضرورت هوشیاری امت مسلمان و نقش علما در بیدار سازی مردم جهان در این موضوع را یادآور شد.

نصرالدین عمر امام جماعت مسجد بزرگ استقلال نیز با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در جهان اسلام، ضرورت اتحاد مسلمانان همه مذاهب را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اکثریت جمعیت زنان در اندونزی تعداد علمای زن را ۱۰ درصد مردان و ناکافی دانسته و همکاری با کشورمان در زمینه آموزش و تربیت طلاب زن را خواستار شد.

همچنین نصرالدین عمر خواستار استفاده از نرم‌افزارهای کتب اسلامی که توسط ایران تهیه شده جهت استفاده طلاب علوم دینی در اندونزی شد.

مسجد استقلال اندونزی بزرگترین مسجد شرق آسیا و سومین مسجد بزرگ دنیاست و ظرفیت حضور ۲۰۰ هزار نمازگزار را دارد.

خزعلی در این سفر همچنین با همراهی وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی، از مرکز دریافت، رصد و فرماندهی گزارش‌های مردمی در خصوص آسیب‌های زنان و کودکان بازدید کرد.

در این بازدید امکانات این مرکز اعم از سایت پذیرش حضوری، سایت هوشمند ثبت برخط گزارشات در سطح ملی، اتاق بازی کودک و بخش مشاوره معرفی شدند.

این مرکز در راستای اجرای دستور کار ابلاغی رییس جمهور اندونزی به وزارت توانمندسازی زنان این کشور از سال ۲۰۲۱ شروع به کار کرده و بنا بر گزارش اعلامی، کودک همسری و خشونت علیه زنان از مشکلات عمده این کشور و خدمات مشاوره خانواده و کودک از مهمترین تدابیر این مرکز در راستای رفع این معضلات به شمار می‌رود.