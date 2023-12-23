موافقت اصولی برای احداث یک هتل پنج ستاره در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگار سریعالاطلاق بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: موافقت اصولی یک هتل پنج ستاره در شهرستان اردبیل صادر شد و عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز میشود.
وی افزود: ین هتل پنج ستاره با حجم سرمایهگذاری ۸ هزار و ۶۰ میلیارد ریالی و با پیش بینی اشتغالزایی ۱۰۰ نفری و با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث میشود.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل بیان کرد: همچنین در این جلسه مشکلات طرح گردشگری محیط و پارک طبیعت گردشگری عشایری واقع در منطقه «کپز مشگینشهر» با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی بررسی و برای رفع مشکلات این طرح تصمیماتی اتخاذ شد.
سریعالاطلاق خاطرنشان کرد: بررسی نقشه معماری هتل سه ستاره در سرعین و نقشه معماری «متل» در جاده «ارجستان» که توسط مشاوران این پروژهها ارائه شد از دیگر پروندههای طرح شده در این جلسه بود.
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