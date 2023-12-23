به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی دهقانی ظهر شنبه با حضور در اداره مرکز بزرگ اسلامی شهرستان کامیاران و دیدار با حجت الاسلام سبحانی رئیس اداره مرکز بزرگ اسلامی اظهار کرد: شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه، تک صدایی یک اداره راه به جایی نمیبرد و ما باید امکانات و ظرفیتهای ادارات هم سو را با هم تلفیق کنیم تا شاهد رشد و توسعه فعالیتهای فرهنگی باشیم.
وی بیان کرد: نیاز است با انجام کارها و فعالیتهای مشارکتی فرهنگی گامی در راستای ارتقای فکری و فرهنگی و اجتماعی جامعه خویش برداریم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران، توسعه فعالیتهای دینی را مستلزم برنامهریزی ادارات متولی دانست و بیان کرد: این مهم با همفکری، تعامل و همکاری محقق میشود.
رئیس اداره مرکز بزرگ اسلامی کامیاران نیز در این دیدار اظهار داشت: مرکز بزرگ اسلامی و تبلیغات اسلامی میتوانند همکاری و همافزاییهای خوبی در برنامهریزی و انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی و اجتماعی در شهرستان داشته باشند.
حجتالاسلام سبحانی از انجام فعالیتهای فرهنگی با اداره تبلیغات اسلامی کامیاران در راستای مشارکت و همکاری در راستای اهداف فرهنگی و دینی اعلام آمادگی کرد.
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