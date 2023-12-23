وحدت یک اصل اصیل و ریشه دار قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی در نشست تخصصی تقریب ویژه مدیران، اقشار تأثیرگذار و علمای تسنن و تشیع شهرستان تایباد که ظهر شنبه به همت اداره تبلیغات اسلامی و فرمانداری شهرستان تایباد برگزار شد، اظهار کرد: رهبری در کشور ما باید بماند و قوی‌تر شود زیرا دشمن در مسئله ایمان، به نسل جوان ضربه می‌زند؛ اگر رهبری قوی‌تر نشود، ایمان نسل جوان توسط دشمن به یغما می‌رود.

مشاور حوزه علمیه قم در امور مذاهب اسلامی افزود: امروز ایمان نسل جوان ما و وحدت بین مردم را در معرض خطر است، به بهانه‌های گوناگون در فضای ماهواره‌ای به نام سنی و شیعه به وحدت حمله می‌شود، این جریان به دنبال فتنه اندازی است و به دنبال تحریک شیعه علیه سنی و سنی علیه شیعه هستند.

وی گفت: در جریان حمله تروریستی حرم امام رضا (ع) به دنبال این بودند تا به نام اهل سنت مطرح کنند و گروه دیگری در سیستان و بلوچستان به دنبال ترور علما و مساجد اهل سنت بودند تا به نام شیعه کار کنند، این جریانی است که دشمن مطرح کرده است و باید از آن حفاظت کرد.

زمانی تصریح کرد: در منابع اهل سنت حاکمیت جامعه باید در دست یک حاکم دینی عادل باشد، این نام در مذاهب مختلف متفاوت است اما شرط حاکمیت یک فقیه در جامعه اسلامی در همه مذاهب اسلامی مشترک است. اگر در مصر یک فقیه عادل سنی حاکم شود، ما تشیع آنجا را موظف به تبعیت می‌دانیم.

وحدت یک اصل موقت و سیاسی نیست

مشاور حوزه علمیه قم در امور مذاهب اسلامی ادامه داد: مسئله وحدت و تقریب یک اصل موقت و سیاسی نیست بلکه یک اصل اصیل و ریشه دار قرآنی است. این اصل یک اصل راهبردی و غیرقابل تغییر است. قرآن ما مسئله وحدت را در ده‌ها آیه مورد تاکید کرده است، آیات قرآن در این مسئله به آیات امر کننده به وحدت و آیات نهی کننده از تفرقه تقسیم بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه وحدت جزو ارکان دین ما است، گفت: «و انا ربکم» دلیل بر اهمیت وحدت است، زیرا اگر مربی واحد باشد، تربیت شدگان هم باید واحد باشند؛ اگر ما خداوند را به عنوان توحید ربوبی قبول داریم، این اعتقاد مولد به وحدت در جامعه است. بر اساس این آیه شریفه فعال‌ترین عالم در امر وحدت عابدترین افراد امت می‌شود.

جامعه باید به فهم صمیمیت عمیق و معتقدانه بین مذاهب برسد

زمانی در خصوص تقریب بین مذاهب اسلامی گفت: تقریب چهار مرحله دارد که اول آنها همزیستی مسالمت آمیز و ترک منازعات مذهبی است. این مرحله اول تقریب است که جامعه ما باید به این مفهوم برسد. صمیمیت عمیق و معتقدانه یعنی من روحانی شیعه، مولوی اهل سنت را واقعاً دوست داشته باشم و مولوی شیعه، من حجت الاسلام شیعه را واقعاً دوست داشته باشد.

مشاور حوزه علمیه قم در امور مذاهب اسلامی گفت: وقتی در جهان کفر اتحادیه‌هایی مانند ناتو یا پول واحدی مانند یورو برای اتحاد وجود دارد، ما هم در جهان اسلام نیاز به یک اتحادیه اسلامی، ارتش اسلامی و پول اسلامی واحد داریم؛ اگر چنین می‌شد امروز اسرائیل نمی‌توانست با خیال راحت و علنی کودک کشی کند.

اسرائیل جز به نابودی جهان اسلام فکر نمی‌کند

وی با بیان اینکه اسرائیل به فلسطین تنها رضایت ندارد؛ افزود: بن گورین معتقد بود که مرز فعلی از نیل تا فرات است و مناخیم نخست وزیر دیگر اسرائیل معتقد بود تا یک کودک از امت محمد (ص) باقی است، ما نمی‌توانیم از او انتقام بگیریم؛ همین دو جمله کافی است بدانیم که آنها به کمتر از نابودی سرزمین‌های اسلامی و مردم مسلمان آن سرزمین‌ها راضی نیستند.

زمانی با اشاره به ایمان مردم غزه گفت: اسرائیل برای جبران شکست بد خود ناچار به کشتار کورکورانه است و مردم غزه این را درک کرده است و «حسبنا الله و نعم الوکیل» آنها وقتی جسد شهدا را در آغوش دارند، اوج اعتقاد و دیانت این مردم و اعتقاد به مقاومت و مبارزه با اسرائیل است.