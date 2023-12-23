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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد:

زیرساخت های لازم برای توسعه هوشمند شهر یاسوج فراهم می شود

زیرساخت های لازم برای توسعه هوشمند شهر یاسوج فراهم می شود

یاسوج- مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد گفت: بسیج سازندگی، زیرساخت های لازم برای توسعه هوشمند شهر یاسوج را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضایی بعدازظهر شنبه در نشست امضای تفاهم نامه حمایت از ایده هوشمند سازی شهر یاسوج افزود: زمینه توسعه و اجرای این طرح مهم و کاربردی باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف در شهر یاسوج فراهم شود.

وی بیان داشت: برای اولین بار در کشور، طرح هوشمند سازی شهری از طریق هوش مصنوعی توسط جوانان استان انجام می‌شود.

رضایی با اشاره به مزیت‌های هوشمند سازی شهر یاسوج گفت: پایش تصویری سطح شهر، اطلاع رسانی صوتی و تصویری از طریق بردهای تصویری ستون‌های هوشمند برای آگاهی بخشی همه شهروندان توسط یک نمایشگر قابل هدایت، اعلام وضعیت‌های اضطراری برای رسیدگی بهتر نیروهای امدادی، انتظامی، امنیتی و اورژانس با یک کلید و فراخوان برای رسیدگی بهتر از مزایای هوشمندسازی شهری است.

کد مطلب 5974282

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