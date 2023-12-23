اعتبار ۸هزار میلیاردی برای مجوز نوسازی ناوگان راهداری چهار استان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به تفویض اختیار این سازمان به چهار استان خوزستان، فارس، هرمزگان و اردبیل برای دریافت مجوز نوسازی ماشین آلات راهداری، گفت: اعتباری حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان راهداری این چهار استان مورد نیاز است و استان خوزستان به تنهایی به هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی ناوگان راهداری نیاز دارد.

وی افزود: برای نگهداشت ۲۲۰ هزار کیلومتر راه، تقریباً نزدیک به ۳۵۰ همت اعتبار نیاز است، این در حالی است که فقط ۱۰ درصد از اعتباراتی که برای نگهداشت راه‌ها و مأموریت‌های سازمان نیاز است، در اختیار داریم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان این‌که در بخش راهداری کشور حدود ۱۰ هزار کارگاه راهداری در سطح راه‌های کشور فعال است، گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان پروژه باز در کشور داریم، از ابتدای سال تا کنون به اندازه سال گذشته روکش آسفالت، روشنایی، لکه‌گیری در راه‌های کشور انجام شده است.

امانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور ساخته شده است، افزود: امسال در حوزه حمل و نقل بار ۳۷۵ میلیون تن جابجایی کالا اتفاق افتاد که نسبت به سال گذشته ۱۲.۵ درصد رشد داشته‌است، در بخش جابجایی مسافر نیز از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۹۷ میلیون نفر جابجایی مسافر انجام شده که حاکی از رشد ۱۴.۵ درصدی دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به ۱۵ کشور همسایه ایران و وجود ۲۶ پایانه مرزی در مرزهای کشور گفت: از ابتدای سال تا کنون حدود ۸.۵ میلیون تن کالا از جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده است که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است که تحقق این رقم حاصل مجاهدت و همچنین تعاملات و نشست‌های بین‌المللی بوده است. دولت نگاه ویژه‌ای به استان خوزستان دارد و امسال اعتباری بیش از ۲۰۰ برابری برای بهسازی راه‌های خوزستان در نظر گرفته است.