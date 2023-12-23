به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم امروز شنبه در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با راه اندازی ۱۶ شعبه کیفری و دادیاری، جذب قضات و تأمین نیروهای انسانی جدید از اطلاله رسیدگی به پرونده‌های قضائی جلوگیری شده است.

وی افزود: کارکنان دادگستری کل استان درصددند با حفظ کرامت ارباب رجوعان با وجود کمبود ۴۴ درصدی قاضی در چهارمحال و بختیاری اما زمان رسیدگی‌ها را کاهش دهند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: از افزون بر ۴۸ هزار فقره پرونده ورودی در ۹ ماه امسال به ۴۶۲۲۶ فقره رسیده که بسرعت درحال رسیدگی است.

رزم خاطرنشان کرد: دادرسی الکترونیک و برخط هم در استان پیگیری می‌شود و ۴۵۱۸ مورد پابند الکترونیک هم اجرا شده است.

وی به کسب رتبه اول تا سوم برخی شاخص‌های قضای در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت شمار زندانیان در استان هم از ۲۷۰۰ به ۲۵۴۹ نفر کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان به اهمیت سازمان ثبت اسناد در تثبیت مالکیت‌ها و برقراری نظم و امنیت در روابط اقتصادی و اجتماعی مردم اشاره کرد و گفت: چهارمحال و بختیاری در این حوزه هم کمترین شکایات را دارد.