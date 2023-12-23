تنظیم۳۰۰۰سنداجاره موقوفات در گلستان/ واگذاری۱۱۵رقبه ازطریق مزایده

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر سوادکوهی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۱۵ موقوفه طریق مزایده در سطح استان واگذار شده است که تعداد ۳۱۰ نفر از شهروندان متقاضی اجاره در آن شرکت کردند.

وی با بیان اینکه اگر مردم اثرات و نتایج وقف را بدانند بیشتر برای پرداخت دیون خود به وقف و موقوفات اقدام می‌کنند، افزود: بهره وری مطلوب موقوفات ماحصل ایجاد شفافیت در واگذاری‌ها و رقابت سالم بین متقاضیان خواهد بود.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی گفت: اطلاع رسانی مزایده‌ها ضمن درج در نشریات استان، همزمان در پورتال اداره کل اوقاف و امور خیریه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فروش سردرختی بزرگترین باغ موقوفه کشور در اردیبهشت سال جاری در قالب مزایده واگذار شد، افزود: یکی از بارزترین فواید آن ایجاد اشتغال مستقیم روزانه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر و غیر مستقیم بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در باغ موقوفه میر سعداله ایلخانی شهرستان آزادشهر فراهم کرده است.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی با اشاره به اینکه بیش از سه هزار سند اجاره وقفی از ابتدای سال تاکنون تنظیم شده است، تصریح کرد: تعدادی از املاک موقوفه در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که یا مدت اعتبار اجاره نامه آنان به پایان رسیده است و یا اینکه تا کنون رابطه استیجاری ندارند و باید برابر قوانین و مقررات مربوطه به ادارات اوقاف و متولیان جهت تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق موقوفه مراجعه کنند.

وی با اعلام اینکه با همت ثبت اسناد در پی تثبیت املاک وقف هستیم، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سند مالکیت ۱۳۲ موقوفه استان گلستان صادر شده است.