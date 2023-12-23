البرز قهرمان مسابقات جودو مردان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، چهل و ششمین دوره مسابقات جودو قهرمانی مردان ایران که از صبح جمعه یکم دی ماه سال ۱۴۰۲ در استان بوشهر آغاز شد بود، عصر امروز شنبه دوم دی ماه با قهرمانی تیم استان البرز به پایان رسید.

این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت شهید رئیسعلی دلواری در سالن شهید محسن چکاه بوشهر پیگیری شد و در نهایت تیم استان البرز با کسب ۲ مدال طلا عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم استان لرستان نیز با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز نایب قهرمان شد. جودوکاران استان تهران نیز با کسب یک مدال طلا، یک مدال نفره و چهار مدال برنز در جایگاه سوم قرار گرفتند. جام اخلاق نیز به استان بوشهر اهدا شد.

برترین‌های اوزان مختلف:

وزن ۶۰- کیلوگرم:



۱- کیوان مهدی زاده از استان تهران ۲- علی فاتح مقدم از استان البرز ۳- مهدی قره قاش از استان خراسان شمالی و رضا چهارمحالی از استان لرستان

وزن ۶۶- کیلوگرم:

۱- ابوالفضل محمودی از استان مرکزی ۲- حمیدرضا پاپی از استان اصفهان ۳- علی رکابی از استان خوزستان و سامان فتح زاده از استان مازندران



وزن ۷۳- کیلوگرم:

۱- محمدرضا صدیقی از استان البرز ۲- مهران بریمانلو از استان خراسان شمالی ۳- حسین بخشی از استان خراسان رضوی و سبحان قمی از استان تهران



وزن ۸۱- کیلوگرم:

۱- مهدی فتحی پور از استان فارس ۲- الیاس پرهیزگار از استان خراسان رضوی ۳- امیرعباس چوپان از استان تهران و رضا پارسا پور از استان خراسان شمالی

وزن ۹۰- کیلوگرم:

۱- محمد نیک آبادی از استان لرستان ۲- سید محمد سعیدی از استان تهران ۳- امیرحسین طالبی از استان اصفهان وامیررضا سربی از استان فارس



وزن ۱۰۰- کیلوگرم:

۱- محمدحسین یاقوتی از استان خراسان رضوی ۲- رضا جهانگیری از استان لرستان ۳- رضا شیری از استان قزوین و حسین نامدار از استان تهران

وزن ۱۰۰+ کیلوگرم:

۱- رضا رضایی از استان استان البرز ۲- امیرعباس موحد از لرستان ۳- علی پرهیزگار از استان خراسان رضوی و امیررضا ملک زاده از استان تهران