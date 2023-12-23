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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۴۷

بازداشت ۵ نفر به ظن تلاش برای انجام حملات تروریستی در فرانسه

بازداشت ۵ نفر به ظن تلاش برای انجام حملات تروریستی در فرانسه

پلیس فرانسه از بازداشت ۵ نفر به ظن تلاش برای ارتکاب حملات تروریستی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس فرانسه اعلام کرد که ۵ نفر را به ظن دسیسه‌چینی برای ارتکاب حملات تروریستی در این کشور بازداشت کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، مظنونین در ۳ شهر استان «مرت ا موزل» (Meurthe-et-Moselle) در شرق فرانسه بازداشت شده اند.

دادستانی مبارزه با تروریسم فرانسه با تایید این خبر اضافه کرد که پلیس این کشور موفق شد ۵ نفر را همزمان در شهرهای «نانسی»، «تول» و «وندور-ل- نانسی» بازداشت کنند.

در ادامه این گزارش آمده است که تحقیقات مقدماتی درباره تلاش برای رخ‌داد توطئه به منظور انجام چند جنایت در جریان است.

این عملیات ویژه با همکاری واحدهای مختلف یگان‌ های پلیس ویژه مبارزه با تروریسم، یعنی اداره فرعی مبارزه با تروریسم، ریاست عمومی امنیت داخلی و گروه پشتیبانی عملیات انجام شده است.

*اسماعیل شکیبا نیا

کد مطلب 5974483

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