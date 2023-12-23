به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورا یس شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار با آلومینیوم اراک اظهار کرد: برای هواداران سپاهان آرزو میکنم که یلدا با خوشحالی برای آنها ادامهدار باشد.
وی با بیان اینکه قبل از باز ی خیلی در مورد بازی صحبت نمیکنم، آرزو میکنم بازی باکیفیت و باعدالت در موقعیتها باشد، افزود: در مورد اتفاقات رخ داده برا ی سپاهان: همه در زندگی چالش داریم، چالشها موقعیت رشد کردن هستند و باید بیشتر از چیزی که فکر میکنیم، انجام دهیم، این یک هدیه از خداوند است، فقط باید باور داشته و انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به عملکرد خط حمله سپاهان اضافه کرد: کار م یکنیم، برخی مواقع بیشتر و برخی مواقع کمتر گل میزنیم و هدف تیم از روز اول پیشرفت کردن بوده است، هرچقدر تمرین کنیم، بهتر میشویم؛ بازیکنان بهترین عملکرد خود را میگذارند تا از پس چالشهای زمین بر بیاییم.
وی در خصوص حفظ روند روح ی بازیکنان سپاهان ابراز کرد: انسان یک ضربان دارد که به صورت موج بالا و پایین میرود، نمیخواهیم موج خیلی بالا یا پایین باشد و در سطح خیلی خوب باشد و سعی میکنیم موج را حفظ کنیم؛ هرکسی یک ظرفیت و کیفیت دارد اما میتوانم هر روز تلاش کنم و کار کنم که بهتر باشم اما نمیتوانم خودم را با بقیه مقایسه کنم.
مورایس در مورد نقل و انتقالات ن یمفصل ادامه داد: اگر موقعیتی در بازار باشد که به تیم کمک کند، استقبال میکنم، اگر بازار این اجازه را بدهد که کسی را داشته باشیم که بهتر شویم، انجام میدهیم؛ تمرین کردن، دانشافزایی و خرید بازیکن برای بهتر شدن است، از نظر بودجه و هزینه باید در نظر گرفت که برخی باشگاهها میتوانند اما برخی نمیتوانند.
وی در مورد محرومان و مصدومان سپاهان تصرح کرد: م یلاد زکیپور را دارم اما به دلیل محرومیت بازی نمیکند، یک چالش دیگر است که باید از پس آن بر بیاییم؛ فقط سیاویش یزدانی مصدوم است و سایرین در مسیر خوبی پیش میروند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به محروم یت هواداران سپاهان ادامه داد: با نامادری و ناپدری بزرگ شدم و همیشه به صورت طبیعی تنبیه میشدم، الان به گذشته نگاه میکنم و آنها را میبخشم زیرا آنها کاری که میدانستند را انجام میدادند و خیلی حواسم به نامادریام هست؛ بعضی وقتها تنبیه خیلی سخت بود، راههای بیشتری است اما کاری که میدانیم را انجام میدهیم چون نمیدانیم، مجبوریم تنبیه شویم اما یک راه برای بخشیدن وجود دارد.
وی تاکید کرد: بدون هوادار باز ی میکنیم که یک حقیقت است، به خاطر کاری که هواداران انجام دادهاند، باشگاه تنبیه شده است اما نباید توهین کنیم؛ نمیتوانیم با بیعدالتی با عدالت بجنگیم و اگر کسی هواداران را اذیت کرد، باید آنها را متوجه کنیم که چقدر عاشق آنها هستیم و فکر میکنم این یک راه حل است؛ در قرآن و انجیل درسهای زیادی هست که چگونه احترام بگذاریم، آرزو میکنم که راه حلی در این مورد پیدا کنیم.
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