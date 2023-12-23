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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۳۰

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

مصالحه ۸۲ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس

مصالحه ۸۲ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از مصالحه ۸۲ درصدی پرونده‌های مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری‌های این شهرستان در ۹ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دوایر مشاوره و مددکاری‌های مستقر در کلانتری‌ها با راهنمایی تخصصی به شهروندان در حوزه‌های مختلف نقش مؤثری در طی‌شدن فرایند شکایت‌های مطرح شده ایفا کرده و اکثر مسائل و اختلافات به‌خصوص در حوزه خانوادگی در این دوایر در همان مراحل ابتدایی شکایت منجر به صلح و سازش می‌شود.

وی افزود: با تلاش‌های دلسوزانه کادر تخصصی مراکز مشاوره و مددکاری این فرماندهی، از ۹ ماهه ابتدای سال تاکنون از شش هزار پرونده قضائی ارجاع شده به این مراکز، ۸۲ درصد از این پرونده‌ها منجر به مصالحه شده است.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: پلیس در حوزه ارتقای سطح صلح و وفاق اجتماعی با استفاده از کارشناسان متبحر و متعهد مستقر در مراکز مشاوره به‌منظور خدمت‌رسانی دلسوزانه و هرچه بیشتر به مردم ولایت‌مدار و فرهیخته خرم‌آباد را در دستور کار خود قرار داده است.

کد مطلب 5974525

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