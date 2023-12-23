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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

مدیرکل دامپزشکی لرستان مطرح کرد؛

واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون رأس دام علیه بیماری تب برفکی

واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون رأس دام علیه بیماری تب برفکی

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان از واکسیناسیون بیش از سه میلیون رأس دام علیه بیماری تب برفکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در قالب اردوی جهاد دامپزشکی و پدافند غیرعامل از ابتدای دی‌ماه سال جاری طرح رایگان واکسیناسیون و ایمن‌سازی دام‌های عشایری و روستایی استان شروع شد.

وی افزود: این طرح دوماهه به‌منظور ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی دام‌های سبک‌وسنگین استان علیه بیماری به‌شدت واگیر تب برفکی شروع شده که در آن از توان ۳۳ اکیپ بخش غیردولتی و دولتی مشتمل بر ۷۳ واکسیناتور استفاده شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد در راستای اجرای این طرح تعداد سه میلیون رأس دام سبک و تعداد ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین به‌صورت رایگان بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند.

زبردست، با اعلام اینکه بیماری تب برفکی از جمله بیماری‌های بسیار خطرناک در صنعت دامپروری و غیرمشترک بین انسان و دام است که در صورت شیوع سبب به مخاطره افتادن زیر ساخت‌های پرواری، ذخایر ژنتیکی و امنیت غذایی در هر منطقه خواهد شد، گفت: از این لحاظ یک طرح پدافندی غیرعامل بوده و با اقدامات کنترلی مثل واکسیناسیون، از بروز این خسارات جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 5974527

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