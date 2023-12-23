واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون رأس دام علیه بیماری تب برفکی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در قالب اردوی جهاد دامپزشکی و پدافند غیرعامل از ابتدای دیماه سال جاری طرح رایگان واکسیناسیون و ایمنسازی دامهای عشایری و روستایی استان شروع شد.
وی افزود: این طرح دوماهه بهمنظور ایمنسازی و مقاومسازی دامهای سبکوسنگین استان علیه بیماری بهشدت واگیر تب برفکی شروع شده که در آن از توان ۳۳ اکیپ بخش غیردولتی و دولتی مشتمل بر ۷۳ واکسیناتور استفاده شده است.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد در راستای اجرای این طرح تعداد سه میلیون رأس دام سبک و تعداد ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین بهصورت رایگان بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه میشوند.
زبردست، با اعلام اینکه بیماری تب برفکی از جمله بیماریهای بسیار خطرناک در صنعت دامپروری و غیرمشترک بین انسان و دام است که در صورت شیوع سبب به مخاطره افتادن زیر ساختهای پرواری، ذخایر ژنتیکی و امنیت غذایی در هر منطقه خواهد شد، گفت: از این لحاظ یک طرح پدافندی غیرعامل بوده و با اقدامات کنترلی مثل واکسیناسیون، از بروز این خسارات جلوگیری میشود.
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