به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر اکبریان در سخنانی، اظهار داشت: با تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی همکاران، بسیج سازندگی به نمایندگی از قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و همچنین پیگیری‌های مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در حال حاضر آبرسانی به روستاهای محروم شناسایی شده در فاز اول طرح جهاد آبرسانی در استان با سرعت مطلوبی در حال انجام است و پیشرفت طرح تاکنون بیش از ۶۳ درصد است.

وی گفت: تابه‌حال بیش از ۲۰ روستا با جمعیتی معادل پنج هزار نفر تحت پوشش خدمات شرکت آبفا در بخش آب شرب قرار گرفته و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی تعداد ۵۰ روستای دیگر مراحل نهایی آبرسانی آنها در حال انجام است که با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال و با حضور مقامات کشوری به‌ویژه در سفر دوم رئیس‌جمهور به استان تحت پوشش شبکه آب شرب سالم و بهداشتی قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، تصریح کرد: در قرارداد اول طرح جهاد آبرسانی در لرستان تعداد ۱۲۵ روستا با جمعیتی معادل ۷۲ هزار نفر با اعتباری بالغ بر ۴۲۵ میلیارد تومان منعقد شده است.