زلزله امروز بهاباد در روستای خالی از سکنه رخ داد

نعمت الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله امروز بهاباد در منطقه‌ای بین روستای خالی از سکنه جوادیه از توابع بخش مرکزی بهاباد رخ داده که خوشبختانه این زمین لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه کانون این زلزله خارج از محدوده مسکونی و در مناطق بیابانی بوده است، افزود: در عین حال برای بررسی خسارت احتمالی، یک تیم ارزیاب از امدادگران و نجاتگران هلال احمر بهاباد به منطقه اعزام شدند.

قاسمی یادآور شد: شهرستان بهاباد روی گسل زلزله قرار دارد و سالانه چندین زلزله کوچک و بزرگ در این شهرستان اتفاق می‌افتد که بسیاری از آنها احساس نمی‌شود.