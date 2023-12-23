زلزله امروز بهاباد در روستای خالی از سکنه رخ داد

نعمت الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله امروز بهاباد در منطقهای بین روستای خالی از سکنه جوادیه از توابع بخش مرکزی بهاباد رخ داده که خوشبختانه این زمین لرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشته است.
وی با اشاره به اینکه کانون این زلزله خارج از محدوده مسکونی و در مناطق بیابانی بوده است، افزود: در عین حال برای بررسی خسارت احتمالی، یک تیم ارزیاب از امدادگران و نجاتگران هلال احمر بهاباد به منطقه اعزام شدند.
قاسمی یادآور شد: شهرستان بهاباد روی گسل زلزله قرار دارد و سالانه چندین زلزله کوچک و بزرگ در این شهرستان اتفاق میافتد که بسیاری از آنها احساس نمیشود.
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