تقویت مشارکت در انتخابات توسط رسانه ها/ نگاه قومی یک آسیب است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم رئیسی افزود: رسانه بعنوان صدای مردم محور آگاهی بخشی است و در کف جامعه نیز تأثیر گذار است.
وی تصریح کرد: ما از مطالبه خبرنگار استقبال میکنیم و خبرنگار ما را وارد یک مطالبه عمومی میکند و با پیگیری آن مطالبه واقعی، تحقیقات یک پروندهای کامل و تکمیل میشود.
جانشین دادستان کهگیلویه گفت: مردم سالارانه بودن انتخابات از ویژگیهای انتخابات است و باید مردم را به سمتی پیش ببریم که سرنوشت درستی را انتخاب کنند.
رئیسی خاطر نشان کرد: خبرنگار میتواند مشارکت و آگاهی را تقویت کنید و دموکراتیک بودن انتخابات را تضمین کند.
رئیسی با بیان اینکه رسانه باید آرامش، بستر تفکر و انتخابات عاقلانه را فراهم کند و انتخاب هیجانی را تشویق نکند، اظهار کرد: مردم را دسته بندی، حوزه بندی، سردسیری و گرمسیری نکنید و از قومیت گرایی پرهیز کنید.
وی آگاهی از مطالبات یک جامعه را رسالت خبرنگار دانست و ابراز داشت: جامعه ما نیازمند چنین مطالباتی است و نباید یک انتخابات متعالی را در سطح خانواده و طایفه تنزل داده که کاری بسیار نادرست است.
جانشین دادستان کهگیلویه خاطر نشان کرد: از تحلیلهایی که باعث افزایش سطح آگاهی مردم باشد، استقبال میشود.
رئیسی ناامید کردن مردم را گناه کبیره دانست و ادامه داد: این مسائل در این شهرستان باعث یاس و ضعف در جامعه میشود...
رئیسی گفت: نشر اکاذیب با میل به دیده شدن و جذب مخاطب میتواند باعث انحراف یک خبرنگار و ایجاد مسوولیتهای کیفری شود.
وی با تاکید بر دوری از تبلیغات و بزرگنمایی برنامههای کاندیداها گفت: انتظارات را بالا نبرید که با ورود آن شخص و عدم اجرای آن برنامه ناامیدی در بین مردم ایجاد نشود.
رئیسی ادامه داد: هیأت اجرایی و مدیران تمام تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات بی طرفانه بکار گیرند.
وی در پایان گفت: حضور مدیران در ستادهای انتخاباتی غیرقانونی است و جرم محسوب میشود.
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