آخرین قهرمان آسیا تنهاتر از همیشه/ مشکلات پاس ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها* محمدرضا بهرامی‌صفت: داستان تیم فوتبال پاس همدان یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌های تیم‌های ورزشی در فوتبال کشورمان است.

هر روز که از انتقال تیم فوتبال پاس از همدان گذشت این تیم تنهاتر و بی‌کس‌تر از همیشه و امروز این تیم در بدترین شرایط ممکن قرار دارد به نحوی که دیگر این تیم را کسی گردن نمی‌گیرد.

در این فصل از لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم فوتبال پاس در بدترین وضعیت ممکن و به فاصله چندین روز تا مسابقات تکلیف سرمربی و جذب بازیکنان آنها مشخص شد و همین موضوع باعث شد بابک صمدیان سرمربی بومی تیم هفته‌های نخست را از دست بدهد.

شاید هیچ مربی غیربومی قبول نمی‌کرد در این شرایط از آبروی فنی خود بگذرد و مسئولیت فنی تیمی که صاحبی ندارد را به گردن بگیرد.

با این شرایط سبزپوشان همدانی باید به جنگ تیم‌های چند میلیاردی و تا دندان مسلح بروند و نتیجه کسب کنند.

دقایقی با سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در ارتباط وضعیت این تیم گفتگویی را انجام دادیم.

مشکلات مالی نفس تیم فوتبال پاس را بریده است

بابک صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بدترین شرایط مسئولیت فنی پاس به بنده سپرده شد، اظهار کرد: بازار نقل و انتقالات روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد و دست ما برای جذب بازیکن بسته بود و بازیکنان خوب فصل گذشته نیز از ما جدا شده بودند.

وی خاطرنشان کرد: نه اردویی در داخل و خارج استان برای‌مان برگزار شد و در بدترین شرایط وارد رقابت‌های لیگ شدیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان هفته به هفته از نظر نتیجه‌گیری بهتر شدیم، گفت: دیر بسته شدن تیم، عدم بازی‌های تدارکاتی و عدم هماهنگی بازیکنان باعث شد تا هفته‌های ابتدایی را از دست بدهیم.

صمدیان خاطرنشان کرد: اما هفته به هفته بهتر شدیم و در بحث نتیجه‌گیری در هفته‌های اخیر نتایج خوبی را کسب کرده‌ایم و به طور قطع روز به روز بهتر خواهیم شد.

وی با اشاره به مشکلات مالی تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: تا به این هفته پرداختی بازیکنان ما ۳ درصد بوده آن هم نه همه بازیکنان و کادرفنی نیز تا به امروز هیچ دریافتی نداشته است.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: کدام تیم در فوتبال ایران با پرداختی ۳ درصدی امروز وجود دارد مشخص نیست صاحب اصلی این تیم چه کسی است.

یک نفر هم از دستگاه ورزش احوال ما را نپرسیده است

وی با بیان اینکه دستگاه ورزش به عنوان متولی پاس کجاست؟ گفت: از ابتدای فصل تا به امروز نه مدیرکل ورزش و جوانان و نه حتی یک نفر از دستگاه ورزش حالی از ما نپرسیده و در تمرینات و جمع بازیکنان حاضر نشده است.

صمدیان عنوان کرد: مشکل پتروشیمی با مدیران استان به بازیکنان ارتباطی ندارد و بازیکنان باید از خانواده خود را تأمین مالی کنند و باشگاه باید به قراردادهای خود متعهد باشد.

وی با بیان اینکه پاس اعتبار ورزش استان است، بیان کرد: از عباس صوفی رئیس هیئت فوتبال و تقی رحیمی مدیرعامل تیم که در این شرایط سخت کنار ما بودند تشکر می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان ادامه داد: اگر مدیریت ارشد استان، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و سکاندار دستگاه ورزش می‌خواهند پاس موفق باشد باید حمایت‌های لازم را انجام دهند.

صمدیان با اشاره به سطح کیفی لیگ دسته دوم فوتبال کشور گفت: خوشبختانه ورود بخش خصوصی و حوزه توانمند مالی دولتی در بحث تیم‌داری باعث شده کیفیت تیم‌ها و مسابقات بالاتر برود.

وی افزود: گروه ما از نسبت به گروه دوم مسابقات تیم‌های گردن کلفت و سخت‌تری دارد، شهرداری ماهشهر، بهمن تهران، نیروی زمینی و سپیدرود رشت هر کدام تا دندان مسلح هستند و هزینه‌های میلیاردی انجام داده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه تنها ۶ امتیاز با صدرجدول فاصله داریم، بیان کرد: به طور قطع اگر حمایت مادی به خوبی صورت بگیرد می‌توانیم در قد و قواره یک مدعی ظاهر شویم.

صمدیان خاطرنشان کرد: همه چیز بستگی به حمایت و سیاست‌های مدیران دارد.

گفتنی است؛ امیدواریم نگاه مدیریت استان و دستگاه ورزش به تیم فوتبال پاس به عنوان موتور محرک ورزش استان همدان تغییر کند و دوباره شاهد درخشش این تیم در فوتبال ایران باشیم.