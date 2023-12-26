پیشتازی استان زنجان در مقاوم سازی مسکن روستایی 

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای با اشاره به پنجم دیماه (سالروز زلزله بم) به عنوان «روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» گفت: هدف از یادآوری و بزرگداشت این روز، جلب نظر و توجه عمومی به مخاطرات ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن خصوصاً تلفات جانی و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه است که در این میان شناخت پدیده زلزله و سایر سوانح طبیعی و ارائه الگوهای مناسب برای رفتار جمعی و فردی مردم در قبل، حین و بعد از این سوانح می‌تواند اثرات مخرب آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی با بیان اینکه موضوع مقاوم سازی واحدهای مسکونی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته بطوری که این روند در مقایسه با سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته که استقبال ساکنان روستاها می‌تواند چشم‌انداز بهتری را فراهم کند، ادامه داد: ساخت واحدهای مسکونی مقاوم و امن در مقابل خطرات حوادث طبیعی، ترویج مقاوم‌سازی و افزایش آگاهی روستاییان برای بالا بردن کیفیت و اهمیت مکان ساخت بناها اهمیت زیادی دارد.

خواجه‌ای با اشاره به نقش مؤثر دهیاران در مقابله با بحران در روستاها به عنوان مدیران بحران روستایی، اظهار می‌کند: تمهیدات دهیاران در روستاها تأثیر بسزایی در مدیریت بحران در این مناطق دارد، به دلیل توجیه دهیاران و ارائه آموزش‌های لازم به آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان، پیشتازی استان زنجان در مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی را یادآور شد و افزود: هر چند استان زنجان در این عرصه به کمک بانک‌های عامل پیشتاز کشور است و شاخص مقاوم سازی مناطق روستایی در این استان بیشتر از متوسط کشوری است اما همچنان مناطقی وجود دارد که بافت‌های خشتی و بناهایی با مصالح نامرغوب در آن وجود دارد که در این راستا بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات به متقاضیان برای مقاوم سازی مسکن، نقش مهمی بر عهده دارند.

خواجه‌ای اظهار کرد: زندگی روستایی در این مناطق علاوه بر آسیب زا بودن برای ساکنان این مناطق می‌تواند هزینه‌های اجتماعی زیادی نیز به همراه داشته باشد، از آنجا که استان زنجان استانی با خطر زلزله خیزی است و آسیب زایی بسیاری از روستاها و شهرهای استان در زمین لرزه‌ها مشهود است، باید که دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این عرصه تلاش بیشتری برای فرهنگ سازی استقبال از تسهیلات کم بهره و وام‌های بلاعوض برای مقاوم سازی بافت‌های فرسوده انجام دهند.

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن استان برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی، عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونت گاه‌های آسیب‌پذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحه‌دیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود قرار داده است به طوری که هم اکنون در سطح استان ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی شناسایی شده که می‌توان گفت تاکنون ۵۶ درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان معادل ۵۲ هزار واحد در مقابل زلزله مقاوم سازی شده اندکه امیدواریم با ترویج فرهنگ مقاوم سازی ساخت و سازها در مناطق روستایی، این میزان افزایش یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به تعداد روستاهای محدوده گسل و زلزله این استان یادآور شد: در زمان حاضر ۱۵۳ روستا به تعداد ۱۸ هزار و ۷۳۴ واحد مسکونی در محدوده گسل هستند که از این میزان ۶۸۵۷ معادل ۳۷ درصد مقاوم سازی شده است.

خواجه‌ای افزود: همچنین تعداد ۲۷۵ روستا با دارا بودن ۴۲۵۵۵ واحدمسکونی در معرض سیل و بارندگی شدید هستند که از این تعداد نیز تاکنون ۴۳ درصد مقاوم سازی شده است.

وی با اشاره به روستاهای کم برخوردار استان از حیث مقاوم سازی واخدهای مسکونی، گفت: خوشبختانه در حال حاضر تعداد روستاهای کم برخوردار وغیر مقاوم (زیر ۲۰ درصد مقاوم سازی

شده) از ۴۱۲ روستا به ۲۳۴ روستا رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان یادآور شد: در طول ۲ سال گذشته تعداد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شده با تسهیلات طرح ویژه در استان، ۸۴۶۴ واحد بوده است.