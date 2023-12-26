به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی، در در حاشیه مراسم کلنگزنی ساختمان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی عمران، با بیان اینکه ساختمان نوآوری دانشکده مهندسی عمران با مشارکت جمعی از دانشآموختگان دانشگاه تهران احداث میشود، گفت: حلاوت کار زمانی دوچندان میشود که خود دانشگاه تهرانیها به عرصه توسعه دانشگاه از منظر توسعه کالبدی و گسترش کارکردها و مأموریتها ورود میکنند. این ساختمان تبدیل به نمادی از نقشآفرینی دانشآموختگان دانشگاه تهران در حوزه عمرانی کشورمان میشود.
رییس دانشگاه تهران با قدردانی از نگاه متواضعانه خیرین نیکاندیش که از عملیات احداث این پروژه حمایت میکنند، تاکید کرد: وقتی دوستداران علم و دانشگاه تهران، بدون هیچ منتی، از سرمایه شخصی خویش برای توسعه دانش و دانایی سرمایهگذاری میکنند، وظیفه ما خیلی سنگینتر میشود. بنابراین ما مسئولان دانشگاه باید تلاش مضاعفی داشته باشیم.
مؤسس و رییس کرسی کارآفرینی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران افزود: احداث ساختمان نوآوری علاوه بر توسعه فضای فیزیکی دانشگاه، یک پیام مهمتر نیز در زمینه محتوایی به ویژه برای تحقق مأموریت نوآوری دارد. از این حیث که از نظر محتوایی هم بتوانیم آثاری به مراتب بیش از آن چیزی که از ساختمان و محیط فیزیکی این مجموعه نصیب دانشگاه میشود، برای کشور عزیزمان دستاورد داشته باشیم و برای تربیت دانشآموختگان مبتکر، کارآفرین و کارآمد مورد استفاده قرار بگیرد.
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد: مرکز نوآوری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران بستر و مأمنی برای تحقق ابتکارات جدید اساتید و دانشجویان شود و خود دانشگاه جهت بهرهگیری از خروجیهای این مجموعه نوآورانه در راستای اجرای طرحها و پروژههای ساختمانی خود پیشقدم شود. وقتی دانشگاه تهران در یک زمینهای پیشقدم میشود، فرهنگ آن کار در کل کشور تسری پیدا میکند و همه از آن الگو میگیرند؛ لذا این جایگاه ارزشمندی که دانشگاه تهران دارد، مسؤولیت همه ما را سنگینتر میکند.
وی پروژه احداث ساختمان نوآوری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران را یکی از پروژههای بزرگ و با عظمت دانشگاه تهران برشمرد و گفت: این پروژه، یک تاریخچه نسبتاً طولانی را طی کرده است. البته امیدواریم با کلنگزنی این پروژه، تاخیرهایی که در زمینه احداث آن وجود داشته است را جبران کنیم و این کار با قدرت و سرعت بیشتری انجام شود.
مقیمی گفت: به همین منظور کمیته پیگیری پروژه مذکور در مرکز حوزه ریاست دانشگاه تشکیل میشود و شخصاً مدیریت آن را برعهده خواهم داشت و در صورتی که پروژه با موانع احتمالی مواجه شد، نسبت به رفع موانع در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم صورت پذیرد.
رییس دانشگاه تهران به کارکرد شورای عالی معماری دانشگاه تهران در عرصه طرحهای جدید در حوزه معماری و عمرانی کشور توسط دانشگاه اشاره کرد و توضیح داد: تلاش میکنیم در ساختمانهای جدیدی که در دانشگاه تهران ساخته میشود، با همکاری مشترک اساتید دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشکده مهندسی عمران در شورای عالی معماری دانشگاه بتوانیم علاوه بر تأمین نیازهای کالبدی و فیزیکی دانشگاه در حوزههای مختلف، الگوهای جدید معماری را نیز در حوزه کارهای معماری و عمرانی کشورمان متناسب با پیشرفتهای علمی روز دنیا عرضه کنیم.
مقیمی از مذاکره با چند شرکت بزرگ و همچنین قرارگاه خاتمالانبیاء در زمینه بهرهگیری از فناوریهای جدید ساختمانی در ساختمانهای جدیدالاحداث دانشگاه تهران خبر داد و گفت: از دانشکدگان فنی دانشگاه تهران انتظار میرود تا در حوزههای مختلف مهندسی عمران پیشگام باشد. به هر حال در این حوزه یک مقدار از فناوریهای دنیا عقبتر هستیم و فناوریهای جدید ساختمانی خیلی با احتیاط در کشورمان استفاده میشود که این موضوع نیازمند تحولی اساسی است و امیدوارم که این ساختمان نوآوری مهندسی عمران نقشی کلیدی در این زمینه ایفا کند.
رییس دانشگاه تهران بر شبکهسازی در دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: در دانشگاه تهران موضوعی که به صورت جدی پیگیر آن هستیم، ایجاد شبکه نخبگانی دانشگاه تهران در داخل و خارج کشور است و بنا داریم با شناسایی و برقراری ارتباط با دانشگاه تهرانیهایی که در خارج از کشور هستند، در قالب این شبکه نخبگانی از ظرفیت این سرمایههای ارزشمند برای تقویت مأموریتهای دانشگاه در حوزههای آموزش، پژوهش و حوزههای فناورانه و دانشبنیان استفاده بیشتری کنیم.
مقیمی خاطرنشان کرد: دانشآموختگان دانشگاه تهران در جای جای دنیا هر کدام منشأ اثر و تحولات اساسی در حوزههای مختلف تخصصی هستند که متأسفانه ما نتوانستهایم از توان و ظرفیت این عزیزان به درستی بهرهمند شویم. به نظر میرسد با ایجاد یک فضای همکاری و هماندیشی میتوانیم این ظرفیتها را تجمیع کرده و برای خدمت به کشورمان، اقدام به شبکهسازی کنیم.
رییس دانشگاه تهران همچنین در آغاز این مراسم که با حضور دکتر رضا فرجیدانا، مهندس حبیب الله بیطرف و دکتر محمدحسن رحیمیان برگزار شد، بر بهرهمندی از مفاخر و همه سرمایههای دانشگاه تهران برای توسعه دانشگاه با نگاه علمی تاکید کرد و گفت: امیدوارم در دوره جاری مدیریت دانشگاه تهران، به سهم خودمان بتوانیم مانند گذشتگان و اساتید پیشکسوت دانشگاه تهران، این مجموعه ارزشمند را که یک سرمایه ملی و ای بسا سرمایه بینالمللی است را در گام اول حفاظت و حراست کنیم و در گامهای بعدی بتوانیم آجری بر روی این بنای بسیار شکوهمند قرار دهیم و روز به روز در عرصههای مختلف شاهد سرافرازی بیشتر دانشگاه تهران باشیم.
کلنگ ساختمان مرکز نوآوری دانشگاه تهران توسط دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران و مهندس محمدرضا انصاری به زمین زده شد. مهندس محمدرضا انصاری چهره کارآفرین کشور که در احداث ساختمان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران مشارکت میکند، در سال ۱۳۸۸ از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهندس برجسته کشور و در سال ۱۳۹۲ نیز به عنوان مهندس برتر کشور معرفی شد و تاکنون ۸ بار به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شده است.
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