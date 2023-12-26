به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان سیستان و بلوچستان، ضمن بازدید از زیرساختها، تجهیزات بندری و دریایی و پروژههای لجستیکی بندر چابهار، دستور آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه بزرگ سرمایهگذاری بخش خصوصی با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال در بندر چابهار را صادر کرد.
در ادامه اقدامات توسعهای و عمرانی دولت سیزدهم در سواحل و بنادر بازرگانی، عملیات اجرایی ۵ پروژه بزرگ سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر چابهار، با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال، با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
توسعه اقتصاد دریا محور در دستور کار دولت سیزدهم
احداث فاز دوم سیلوی ۱۰۰ هزار تنی غلات با سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال؛ احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی و تولید ۵ هزار متر مکعب آب شیرین و احداث انبار نگهداری کالا با ظرفیت سالانه ۷۳۴ هزار تن با سرمایهگذاری ۸۸۰ میلیارد ریال، از جمله پروژههایی است که عملیات اجرایی آنها با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شدهاست.
همچنین احداث پایانه چندمنظوره پشتیبانی کالا با ظرفیت سالانه ۲۹۶ هزار تن و با سرمایهگذاری ۷۱۰ میلیارد ریال و احداث پایانه خدمات پشتیبانی کانتینر با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار TEU و با سرمایهگذاری ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژههای توسعهای و اجرایی بندر شهید بهشتی قلمداد میشود.
فراهم کردن بستر مناسب جهت استفاده از زیرساختهای بندری و تجهیزات در بندر شهید بهشتی، مشارکت بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای بندری و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران از جمله اهداف اجرایی پروژههای لجستیکی محسوبمیشود.
احداث مخازن نفتی سنگین با سرمایهگذاری ۹۳۰ میلیارد ریالی در بندر چابهار
در این بازدید همچنین پروژههای شاخص و سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر چابهار شامل احداث مخازن فرآوردههای نفتی سنگین با سرمایهگذاری ۹۳۰ میلیارد ریال با ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار تن و با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد؛ سیلوی ۱۰۰ تنی (فاز یک) با سرمایهگذاری ۴۳ میلیون دلار و پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد؛ کریدور لجستیکی با سرمایهگذاری ۱۸ میلیون دلاری و با پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد؛ احداث دیوار حفاظتی ساحلی با سرمایهگذاری ۲,۵۰۰ میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد و احداث مخازن ذخیره محصولات پتروشیمی با سرمایهگذاری ۸,۲۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت سالانه بیش از ۷ میلیون تن با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد نیز در حضور وزیر راه توسط مسئولان ذیربط تشریح شد.
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