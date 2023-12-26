رهایی گروگان کمتر از ۲۴ ساعت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام یک مورد آدم ربایی در روستای حصینه بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کارکارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های هوشمند پلیسی استفاده، از منابع و مخبرین ضمن شناسایی مخفیگاه متهمان و محل نگهداری فرد ربوده شده در بندر چارک، طرح مهار را اجرا کردند.

این مقام انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی گروگان آزاد و ۲ نفر آدم ربا نیز دستگیر شدند که متهمان در بازجویی های فنی به عمل آمده به جرم ارتکابی به انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.