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۵ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛

رهایی گروگان کمتر از ۲۴ ساعت در هرمزگان

رهایی گروگان کمتر از ۲۴ ساعت در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و دستگیری دو گروگانگیر و رهایی فرد ربوده شده در شهرستان بندر لنگه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام یک مورد آدم ربایی در روستای حصینه بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کارکارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های هوشمند پلیسی استفاده، از منابع و مخبرین ضمن شناسایی مخفیگاه متهمان و محل نگهداری فرد ربوده شده در بندر چارک، طرح مهار را اجرا کردند.

این مقام انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی گروگان آزاد و ۲ نفر آدم ربا نیز دستگیر شدند که متهمان در بازجویی های فنی به عمل آمده به جرم ارتکابی به انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5977383

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