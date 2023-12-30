به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ حضور خواهد داشت و در گروه C باید با تیم‌های فلسطین، امارات و هنگ کنگ بازی کند. تیم ملی کشورمان تاکنون ۳ بار قهرمان جام ملت‌ها شده است و پس از ژاپن و به همراه عربستان سعودی از پرافتخار ترین بازیکنان تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات هستند.

حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مربی شدن در تیم‌های بزرگ مثل تیم ملی شهامت و شجاعت می‌خواهد، کسی که به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی می‌شود باید به خودباوری برسد؛ اما چه در ایران و چه در هر نقطه دیگری از جهان که فوتبال جزئی از زندگی مردم است، مربی چه خوب باشد و چه بد، کسانی هستند که به اظهار عقیده‌های خود در خصوص عملکرد آن مربی بپردازند.

قلعه نویی با دانش است و با فوتبال روز دنیا آشناست

او ادامه داد: قلعه نویی از مربیان با تجربه است که دانش خوبی دارد و هم به فوتبال روز دنیا آشنا است. زمانی ما می‌توانیم یک تیم ملی خوب داشته باشیم که مدارس فوتبال و آکادمی‌های خوبی برای پرورش بازیکن داشته باشیم که در آن صورت کیفیت مسابقات لیگ برتر هم بالا می‌رود. چون بازیکنان از باشگاه‌های لیگ برتری وارد تیم ملی می‌شوند اما شرایط اکنون تیم ملی فرق می‌کند و بیشتر بازیکنانی که اکنون در ترکیب تیم حضور دارند در تیم‌های خارج از کشور بازی می‌کنند اما نباید از یاد ببریم که بازیکنان لژیونر فوتبال خود را در ایران آغاز کرده و با حضور در تیم‌های لیگ برتری توانستند پا به فوتبال اروپا بگذارند.

سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان بیان کرد: اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی می‌دانند که پا به چه میدان بزرگی خواهند گذاشت. ما تیم نسبتاً خوبی داریم و باید از لحاظ روحی و روانی بازیکنان را آماده این رویداد کنیم. رابطه صمیمانه اعضای کادر فنی با بازیکن بسیار مهم خواهد بود و روی عملکرد آنها در زمین بازی تأثیر خواهد گذاشت. مربیگری در تیم ملی افتخار بزرگی است که نصیب هرکسی نمی‌شود و امیر قلعه نویی به هدف خود رسیده است. ما باید از حالا برای جام جهانی برنامه و هدف داشته باشیم.

باید برای هدف‌هایمان برنامه ریزی کنیم

مهاجرانی در مورد سن بالای بازیکنان تیم ملی افزود: تیم ملی از لحاظ میانگین سنی اوضاع خوبی ندارد و از حالا باید با یک برنامه ریزی کوتاه مدت مشکلات خودمان را برطرف کنیم. ما در جام ملت‌ها دیدارهای آسانی نداریم، ژاپن و کره جنوبی از شرق و عربستان و قطر از غرب آسیا مدعی قهرمانی هستند و نباید از قدرت تیم‌های دیگری از جمله امارات متحده عربی، عراق، اردن و عمانی که هدایت آن را برانکو ایوانکوویچ بر عهده دارد، غافل شویم. به همین جهت من فکر می‌کنم بازی‌های خیلی سختی را در این رویداد داشته باشیم.

او خاطر نشان کرد: بازیکنان تیم ملی باید بدانند که در چه میدان بزرگی قدم خواهند گذاشت و اگر بتوانند دستاورد خوبی داشته باشند افتخار بسیار بزرگی برای آنها محسوب می‌شود. امیدوارم مردم شریف ایران هم که از گیرنده‌ها بازی‌ها تماشا می‌کنند، شاهد افتخارآفرینی بازیکنانمان باشند. تیم ملی متعلق به یک شخص نیست و متعلق به جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم و همه مردم در آن شریک هستند.

تیم ملی مشکلاتی دارد

سرمربی اسبق تیم ملی ایران در پایان بیان کرد: امیدوارم برای چهارمین بار قهرمانی در آسیا نصیب ایران شود اما به هر حال کار بسیار سختی داریم ولی باید با هدف گام به مسابقات بگذاریم و کادر فنی هم در این روزهای باقی مانده تا شروع مسابقات باید بتواند نقاط ضعف تیم را از بین ببرد. تیم ملی در هر سه خط (دفاع، هافبک و حمله) مشکلاتی دارد که با توجه به بازیکنانی که در اختیار داریم این مشکلات قابل حل است و با توضیحاتی که امیر قلعه نویی به بازیکنان خواهد داد، ان شاالله تیم ملی نتایج خوبی را کسب خواهد کرد. بازیکنان تیم ملی حکم سربازانی را دارند که باید در قطر از خاک وطن خودشون دفاع کنند و امیدوارم در این مسیر موفق باشند.