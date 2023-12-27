به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب شامگاه سه‌شنبه در نخستین همایش گردشگری سلامت در دانشگاه محقق اردبیلی، اظهار کرد: در حالی که در حوزه گردشگری سلامت بازار جهانی زمینه تبادل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار هزینه‌کردها و منابع مالی را فراهم کرده است اما سهم کشورمان از این بازار متنوع صنعت گردشگری رقم پایینی است.

وی تصریح کرد: ایران جز ۲۰ کشور ممتاز با داشتن آب‌های گرم طبیعی در صنعت گردشگری سلامت است که سالانه می‌توان با احیا و توسعه این بخش گردشگران بیشماری را جذب کرده و از توان اقتصادی آنها در مسیر توسعه و پیشرفت استفاده کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: آب‌های گرم استان هر کدام دارای خواص درمانی و شفابخشی خاصی است که با تمرکز روی آنها به راحتی می‌توان سالانه میلیاردها دلار جذب منابع را انجام داد.

محمدی ادیب افزود: ما در حوزه گردشگری سلامت با نوعی غفلت و بی‌توجهی روبه‌رو شدیم در حالی که آب‌های درمانی استان باید به محل مناسب برای ارائه خدمات متنوع درمانی تبدیل شده و امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته فراهم آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکی از این آبدرمانی‌های استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برای پیگیری و امر تحقیقات در حوزه آب‌های درمانی معرفی شده تا روند کار مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و در آینده نزدیک نتایج آن به اطلاع مردم برسد.

محمدی ادیب اضافه کرد: تأثیر آب‌های درمانی بر علاج‌بخشی بیماری‌های مختلف به ویژه پوستی، عضلانی و سایر بیماری‌ها مشخص بوده و نباید در این زمینه تردیدی داشته باشیم.

وی بیان کرد: مرکز تحقیقات طب سنتی و آب‌های درمانی استان فعالیت خود را آغاز کرده تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بتوانیم از نتایج سودمند آن بیش از گذشته استفاده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل وجود بیش از ۱۰۰ آب گرم معدنی دارای ظرفیت بی‌نظیر را در این استان یادآور شد و ادامه داد: باید زنجیره توسعه گردشگری سلامت را در این استان تقویت کرده و بر اعتلای جایگاه آن کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش اساتید، دانشجویان و محققان دیدگاه‌های خود را در حوزه آب‌های درمانی و تأثیر بهداشتی و سلامتی آن مطرح کرده و خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت شدند.