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۶ دی ۱۴۰۲، ۸:۲۴

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

بی‌توجهی به گردشگری سلامت اردبیل را دچار زیان و خسران می‌کند

بی‌توجهی به گردشگری سلامت اردبیل را دچار زیان و خسران می‌کند

اردبیل- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: ما در حوزه گردشگری سلامت با نوعی غفلت و بی‌توجهی روبه‌رو شدیم در حالی که آب‌های درمانی استان باید سودآور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب شامگاه سه‌شنبه در نخستین همایش گردشگری سلامت در دانشگاه محقق اردبیلی، اظهار کرد: در حالی که در حوزه گردشگری سلامت بازار جهانی زمینه تبادل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار هزینه‌کردها و منابع مالی را فراهم کرده است اما سهم کشورمان از این بازار متنوع صنعت گردشگری رقم پایینی است.

وی تصریح کرد: ایران جز ۲۰ کشور ممتاز با داشتن آب‌های گرم طبیعی در صنعت گردشگری سلامت است که سالانه می‌توان با احیا و توسعه این بخش گردشگران بیشماری را جذب کرده و از توان اقتصادی آنها در مسیر توسعه و پیشرفت استفاده کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: آب‌های گرم استان هر کدام دارای خواص درمانی و شفابخشی خاصی است که با تمرکز روی آنها به راحتی می‌توان سالانه میلیاردها دلار جذب منابع را انجام داد.

محمدی ادیب افزود: ما در حوزه گردشگری سلامت با نوعی غفلت و بی‌توجهی روبه‌رو شدیم در حالی که آب‌های درمانی استان باید به محل مناسب برای ارائه خدمات متنوع درمانی تبدیل شده و امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته فراهم آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکی از این آبدرمانی‌های استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برای پیگیری و امر تحقیقات در حوزه آب‌های درمانی معرفی شده تا روند کار مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و در آینده نزدیک نتایج آن به اطلاع مردم برسد.

محمدی ادیب اضافه کرد: تأثیر آب‌های درمانی بر علاج‌بخشی بیماری‌های مختلف به ویژه پوستی، عضلانی و سایر بیماری‌ها مشخص بوده و نباید در این زمینه تردیدی داشته باشیم.

وی بیان کرد: مرکز تحقیقات طب سنتی و آب‌های درمانی استان فعالیت خود را آغاز کرده تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بتوانیم از نتایج سودمند آن بیش از گذشته استفاده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل وجود بیش از ۱۰۰ آب گرم معدنی دارای ظرفیت بی‌نظیر را در این استان یادآور شد و ادامه داد: باید زنجیره توسعه گردشگری سلامت را در این استان تقویت کرده و بر اعتلای جایگاه آن کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش اساتید، دانشجویان و محققان دیدگاه‌های خود را در حوزه آب‌های درمانی و تأثیر بهداشتی و سلامتی آن مطرح کرده و خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت شدند.

کد مطلب 5977556

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      2 2
      پاسخ
      سرعین بهشت روی زمین

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