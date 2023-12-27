شناسایی ۹۴۲ نفر بیمار دارای فشار خون بالا در شهرستان تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه برگزارشد، اظهارکرد: امروزه بیماریهای غیرواگیر به عامل اصلی مرگومیر تبدیل شده است و باید برنامهریزی مدون و دقیقی برای کنترل این بیماریها داشت و بخش بزرگی از اجرای این برنامهها از جمله پویش ملی سلامت، نیازمند همراهی جمعی و مشارکت همهٔ اقشار است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه از نیاز حوزهٔ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به مشارکت مردمی در رسیدن به سطح استاندارد زیرساختی خبرداد.
وی گفت: در حال حاضر با فداکاری سربازان گمنام حوزهٔ بهداشت (کارکنان پایگاههای بهداشتی) خدمات جامع حوزهٔ سلامت و اقدامات پیشگیرانه را در سطح شهر بهصورت کامل ارائه کردهایم اما برای رسیدن به استاندارد زیرساختی در پوشش پایگاههای بهداشتی در سطح شهر باید از ۱۲ پایگاه به ۲۳ پایگاه بهداشتی برسیم و نیازمند تامین زمین در ۵ منطقه شهر از سوی مردم و خیرین برای ساخت ۱۱ پایگاه بهداشتی هستیم.
قربانی افزود: در غربالگری فشار خون و دیابت بیش از ۸۰ هزار نفر در جمعیت تحت پوشش این دانشگاه ۹۴۲ بیمار با فشار خون بالا و ۷۳۰ نفر بیمار دیابتی وجود دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه افزود: دیابت و پرفشاری خون بهعنوان بیماری خاموش در جامعه گسترشیافته است و عاملی برای بسیاری از بیماریهای خطرناک و تهدیدکننده سلامت مردم است.
وی تصریح کرد: این دو بیماری بههمراه عوارض بسیار شایعی همچون حملات قلبی، سکتههای مغزی و نارسایی پیشرفتۀ کلیه و دیالیز و قطع عضو، هزینه های سنگینی را به بیماران، خانواده ها، جامعه و دولت تحمیل می کند.
قربانی بیان کرد: پیشگیری سطح دوم یعنی شناسایی و پیگیری بهموقع مبتلایان به این دو بیماری، می تواند روند پیشرفت آن را کند کرده و زندگی هزاران نفر را و تعداد بیشتری از خانواده ها را نجات داده و در هزینه های مربوط به سلامت صرفه جویی کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تاکید کرد: تصادفات رانندگی و حوادث ترافیکی در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال از عوامل اصلی مرگومیر در شهر تربت حیدریه بوده است که راکبان موتورسیکلتها بخش زیادی از این گروه را تشکیل میدهند و این چالش نیاز به اقدامات اثربخش در حوزهٔ فرهنگسازی عمومی است.
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