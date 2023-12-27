نمایشگاه کشاورزی استان سمنان به کار خود پایان می دهد 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی دام و طیور و نهاده‌های دامی، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و همچنین سموم و آفت کش‌های استان سمنان که از دوم دیماه آغاز به کار کرده بود امروز چهارشنبه ششم دیماه به کار خود پایان خواهد داد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از ساعت ۱۴ الی ۲۰ میزبان دامداران و کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، شرکت‌های دانش بنیان و عرضه کنندگان نهاده‌های دام و طیور و فعالان این حوزه بود و در نهایت امروز به کار خود خاتمه خواهد داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۶۰ شرکت کننده در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: شرکت کنندگانی از ۱۲ استان کشور در این رویداد حضور داشتند

محمد رضا قاسمی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان، نوآور و فناور و مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در بخش کشاورزی و دام و طیور کشور در این نمایشگاه حضور داشتند، بیان کرد: ۸۰ درصد غرفه‌های این نمایشگاه به مقوله کشاورزی و ۲۰ درصد به دامپروری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه انواع ادوات کشاورزی، پهپادهای سمپاش، مکمل‌های خوراکی دام و طیور، ادوات آبیاری و کشاورزی و … در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد، افزود: فعالان حاضر در این نمایشگاه هم از تخفیف ویژه نمایشگاه بهره مند شدند و هم جهاد کشاورزی از خط اعتباری مکانیزاسیون تسهیلات ارزان قیمت را برای متقاضیان در نظر گرفته تا بتوانند از ادوات کشاورزی بهره مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از عرضه محصولات دانش بنیان در این نمایشگاه خبر داد و گفت: ارائه آخرین دستاوردها، توانمندی‌ها و فناوری‌های نوین مهمترین محور و هدف از اجرای این نمایشگاه بوده است.