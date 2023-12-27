ذوق شاعران به واسطه امنیتی که شهدا ایجاد کردند گل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه کنگره شعر و داستان ایثار و مقاومت در امتداد مکتب سردار سلیمانی با حضور غلامعباس کیانی مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران و رئیس کنگره سراسری شعر وداستان ایثار و مقاومت، حجت الاسلام حسین علاء الدین دبیر کنگره سراسری شعر و داستان ایثار و مقاومت، سردار ایرج مسجدی مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی‌محمد مؤدب دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار علی‌اصغر محسن شیخی جانشین مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از شاعران و علاقمندان در تالار هویزه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

مقاومت باید به نسل بعد منتقل و معرفی شود

در ابتدای این مراسم کیانی گفت: در جهان معاصری که ددمنش‌ها با تمام قوای قصد استیلای بر جهان را دارند فقط مردمی باقی خواهند ماند که مقاومت را سرلوحه خود قرار دهند. دوران دفاع مقدس به ما نشان داد که فقط مقاومت می‌تواند مردم را پیدا نگه دارد. آنچه که در این سال‌ها دیدیم و آموختیم این بود که برای باقی ماندن فقط باید مقاومت کرد. این مقاومت باید به نسل بعد معرفی شده و منتقل شود.

وی ادامه داد: بهترین زبان برای انتقال این معانی، هنر است. یک بیت شعر چنان تحول و آثاری از خود به جا می‌گذارد که با خواندن چندین جلد کتاب ممکن است منتقل نشود. این هنرمندان همچون مجاهدان فی سبیل الله به درگاه الهی معرفی خواهند شد. شهدا از شما تشکر خواهند کرد.

رئیس کنگره سراسری شعر وداستان ایثار و مقاومت در ادامه سخنان خود افزود: بسیار خوشحالیم که این کنگره علاوه بر داخل کشور در سطح بین المللی با استقبال کشورهایی همچون سوریه، عراق، لبنان، پاکستان و یمن مواجه شد و خوشبختانه دو اثر نیز در حوزه بین الملل شایسته تقدیر شدند.

سربازان بدون مرز هستیم

در ادامه این مراسم سردار مسجدی گفت: مجاهدان آرزوی شهادت می‌کنند چرا که آن را فوز عظیم می‌دانند. خیلی‌ها دنبال تشویق و جایزه و مدال و مقام هستند. اما چه مدال و مقام و جایگاهی بهتر از عند ربهم یرزقون؟

وی ادامه داد: ابو مهدی المهندس برای سردار سلیمانی و جمهوری اسلامی ایران رفیق، شفیق، مستشار، دستیار، دوست و به قول خودش سرباز بود. او می‌گفت به من نگویید عراقی، چرا که ما مدافع حق هستیم. ما در مقابل ظلم و جنایتکاران چه حلب باشد، چه موصل، چه اسرائیل و چه مرز ایران، سربازان بدون مرز هستیم.

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ابو مهدی، شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم دشمن را در عمق استراتژیک نابود کردند و امنیت این سرزمین را تأمین کردند. اگر امروز شرایطی است که ذوق شعری شاعر گل می‌کند و هنرمند از هنر خود استفاده می‌کند، به واسطه امنیتی است که شهدا ایجاد کردند. اگر امنیت نباشد نه اقتصاد هست، نه ملت، نه خواب، نه روان.

وی گفت: سردار سلیمانی از روزهای اولی که به جبهه مقاومت آمد، گفت ما باید جبهه و نیروهای مقاومت را قدرتمند کنیم. تا کی جبهه مقاومت می‌خواهد با چنگ و دندان بجنگد و رژیم صهیونیستی مسلمان‌ها را بکشد و هیچ کس هم نتواند کاری کند؟ جبهه مقاومت باید قدرتمند، مجهز و مستقل باشد و از همه نظر روی پای خودش بایستد.

سردار مسجدی ادامه داد: امروز مقاومت به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شده است. امروز و بعد از جنگ غزه حماس به یک مؤلفه قدرت تبدیل می‌شود. امروز به جایی رسیدیم که هیچ قدرتی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد مگر اینکه مقاومت را در نظر بگیرد و با آن کنار بیاید. قبل از حمله ۷ اکتبر، رژیم صهیونیستی ۲۰۰ نفر از جبهه مقاومت را دستگیر کرده و طرحی داشت که فاتحه فلسطین را بخواند. حماس حرکت پیش‌دستانه کرد تا معادله صهیونیست‌ها را به هم بزند. امروز هم صهیونیست‌ها تنها کاری که توانستند بکنند بمباران مردم بی‌دفاع فلسطین بود. با این حال حتی ۱۰ درصد توان مقاومت هم از بین نرفته است. میلیون‌ها نفر از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی آواره هستند و برای اولین‌بار اردوگاه زدند. نتانیاهو که شاهد پایان عمر سیاسی و حکومتی خود است، برای بقای خود می‌جنگد.

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود افزود: با اینکه ۵۰ هزار نفر از فلسطینی‌ها شهید یا مجروح شده‌اند، حتی یک خانواده فلسطینی هم از غزه بیرون نرفته است. می‌گویند اینجا سرزمین ماست. بچه‌های ما در حال مبارزه هستند. ما شهید می‌شویم اما بهتر از مرگ تدریجی و با نکبت در اردوگاه‌ها است. اسرائیل در این جنگ شکست خورده است و فلسطین و مقاومت پیروز این میدان خواهند بود. عزیزان هنرمند، شاعر، سینماگر، نویسنده و هر کسی که نام شهید و مقاومت را بزرگ می‌کند و زنده نگه می‌دارد، عاقبت به خیر است و درود خدا به او باد. کسانی که در موضوع حماسه و ایثار و مقاومت شعر سرودید گردن خود را با افتخار بالا نگه دارید.

معادلات جبهه مقاومت، معادلات تاریخی است

در پایان این مراسم حجت‌الاسلام علاءالدین گفت: امروز در دنیا معادلات جبهه مقاومت، معادلات تاریخی است. ما هیچ زمانی چنین جنایتی که به غزه متحمل شد را نداشتیم. این اتفاقات وقتی در قالب هنر بیان شود، ماندگار می‌شود. ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره رسید که از بیش از ۳۱۹ شاعر بود. حدود ۲۰۰ اثر به مرحله پایانی رسید که در قالب کتابی منتشر می‌شود. امیدواریم این فعالیت به‌طور دائمی فعالیت داشته باشد.