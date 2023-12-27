جذب ۷۰ هزار نیرو در مدارس/ توزیع شیر در ۲۱ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری با اشاره به لزوم جذب نیرو برای کاهش کمبود معلم در کشور گفت: به زودی تمام مدارس شبانه روزی، مدارس استعدادهای درخشان و مدارس دولتی به مربیان پرورشی مجهز خواهند شد.

وی با بیان اینکه در انتخاب معلم اصل بر این است که مربیان پرورشی را جذب کنیم؛ گفت: تلاش می‌کنیم از طریق جذب ماده ۲۸ ۷۰ هزار معلم پرورشی را جذب کنیم. تلاش می‌کنیم تا وقتی ناچار نشدیم از طریق ماده ۲۸ معلم جذب نکنیم و تمام تلاش مان جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد.

وی در پاسخ به این سوال که هوش مصنوعی چه زمانی در برگزاری امتحانات نهایی اثر خواهد گذاشت؛ گفت: هوش مصنوعی قطعاً از اتفاقاتی است که در آینده تکنولوژی جهان نقش دارد و کشورها از آن بهره‌مند خواهند شد. در حال حاضر ما برای برگزاری امتحانات از بهترین و ایمن‌ترین ابزار استفاده خواهیم کرد و فعلاً استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار نیست.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: سخت‌افزاری مناسب را باید برای برگزاری امتحانات داشته باشیم. لازمه برگزاری امتحانات خوب، داشتن زیرساخت‌های کافی مانند دستگاه‌های تکثیر سوالات امتحانی است. باید بتوانیم به صورت همزمان سوالات در اختیار دانش‌آموزان قرار بگیرد. فعلاً هوش مصنوعی مد نظر ما نیست اما در آینده هر اتفاقی ممکن است.

وی با بیان اینکه شیر مدارس ۱۰ سال متوقف شده بود و کارخانجات لبنی هم بنا به نیاز بازار تولیدات خود را عرضه می‌کنند؛ گفت: شیر دانش آموزی را اوایل آبان ماه برای همه مناطق ارسال کردیم. برای سرعت در این زمینه هم به جای مناقصه روش کشف قیمت استفاده شد. قیمت یک پاکت شیر مشخص شد. در برخی از شهرها که امکان توزیع شیر پاستوریزه هم بود وزارت بهداشت این مجوز را ارائه کرد تا شیر پاستوریزه خیلی سریع‌تر توزیع شود.

وی با بیان اینکه از استان‌های محروم توزیع شیر را آغاز کردیم گفت: در حال حاضر در ۲۱ استان توزیع شیر آغاز شده و هفته‌ای یک بار حداقل شیر توزیع می‌شود.

فرهادی با اشاره اینکه در شش استان توزیع هنوز به صورت کامل انجام نشده است؛ گفت: و در چهار استان با اینکه قرارداد امضا شده هنوز شیر توزیع نشده است و این عدم توزیع به دلیل عدم آمادگی کارخانجات لبنی آن استان بوده است.

فرهادی افزود: شیر غذای کاملی است و می‌توان آن را غنی‌تر هم کرد مصرف شیر راحت است و ما باید بتوانیم به تدریج تغذیه کودکان و نوجوانان را تقویت کنیم. یکی از موضوعات مورد توجه ما تربیت زیستی است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: تهران از جمله استان‌هایی بود که با تأخیر آغاز شد و در بعضی از مناطق توزیع شیر در آن شروع شده است. مدارس غیردولتی هم می‌توانند درخواست کنند تا توزیع شیر در آن مدارس با همان قیمت مصوب ارائه شود کارخانجات لبنی نباید با قیمت بالاتر به مدارس غیر دولتی شیر بفروشند. ما دوست داشتیم مدارس غیردولتی را هم وارد چرخه توزیع شیر کنیم اما به دلیل کمبود ظرفیت کارخانجات لبنی ناچار بودیم در ابتدا

فرهادی تاکید کرد: توزیع شیر در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و حداقل تا ۵ سال آینده توزیع شیر صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون‌های استخدامی معلمان بر اساس ماده ۲۸ استخدامی است و بر اساس این آزمون‌ها ۷۰ هزار نیرو برای پرورشی تربیت بدنی و دبیری و آموزگاری خواهد بود.

وی در خصوص حضور بیش از حد دانش آموزان افغانستانی در مدارس ایران گفت: افغانستان کشور همسایه و همزبان ماست؛ این کشور کمتر از ۲۰۰ سال پیش از ایران عزیز ما جدا شده است دانش آموزان افغان بنا به حکم همسایگی و هم زبانی کمک خواهیم کرد تا مجهز به علم و دانش شوند. این موضوع هم برای آنان خوب است و هم برای کشور ما مناسب است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: به این دلیل که این افراد به صورت غیر برنامه‌ریزی شده وارد کشور شده‌اند تخمین این افراد برای ما سخت خواهد بود. تا آن زمان بنا به استعداد توانایی‌هایمان سعی می‌کنیم برای تحصیل آنان پوشش کافی قرار دهیم.

فرهادی ابراز امیدواری کرد: به کمک سفارت افغانستان در ایران و سفارت ایران در افغانستان زیرساخت‌های کافی برای تحصیل آنان فراهم کنیم. حداقل برای دانش آموزانی که امسال ثبت نام شدند نیروی انسانی و معلم کافی را پرورش بدهیم و اگر از اتباع افغانستانی کسی هست که بتواند به صورت جهادی به این عزیزان تدریس کند در خدمت ایشان خواهیم بود.

وی در خصوص مشارکت خیران در مدارس هم گفت: مشارکت خیرین از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.