از چه برندی ظروف یکبار مصرف با کیفیت بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها استفاده از ظروف یکبار مصرف در مراکز عمومی یا حتی برای مصارف خانگی بسیار رواج پیدا کرده است. درحالی که مباحث زیست محیطی بسیاری در خصوص این ظروف وجود دارد اما برخی تولید کنندگان بنام این ظرفها، در تلاشند تا از مواد و روشهایی برای تولید این ظروف استفاده کنند تا حداقل آسیب به محیط زیست وارد شود بنابراین آنها با تولید محصولاتی قابل بازیافت سعی میکنند تا هم نیاز مصرف کنندگان را مرتفع سازند و هم آسیب استفاده از این ظروف را کاهش دهند.
اما بیایید دقیقتر به این موضوع بپردازیم، به واقع اگر ظرف یکبار مصرف برای سرو، نگهداری و حمل مواد غذایی وجود نداشته باشد، فعالیت رستورانها، فست فودها و به طور کلی مراکز تهیه غذا مختل خواهد شد. با وجود افزایش جمعیت میتوان گفت استفاده از ظروف یکبار مصرف دیگر یک الزام بهداشتیست. پس به جای حذف این ظرفها میتوانیم برندهایی را انتخاب کنیم که ظروف آنها زیان کمتری به محیط زیست وارد میکند.
در این مقاله میخواهیم یکی از کمپانیهای مشهور و البته محبوب ظرف یکبار مصرف در ایران را معرفی کنیم و بدانیم چرا انتخاب محصولات این برند جزو بهترین انتخابهای شما خواهد شد.
مهر پارسا، تولید کننده ظروف یکبار مصرف مایکروویوی
کارخانه مهر پارسا با هدف تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی از سال ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد. آنچه که در این سالها موجب اعتبار و محبوبیت محصولات مهر پارسا گشته، کیفیت بالا و طراحی منحصربهفرد محصولات این شرکت است.
ظروف یکبار مصرف مهر پارسا در شاخههای مختلفی تولید میشوند؛ ظرف یکبار مصرف سالاد، کترینگ، فینگرفود، لیتری، بستنی، پروتئینی، سس کاپ، پیش دستی یکبار مصرف و ظرف خشکبار یکبار مصرف نمونههایی کلی از تولیدات این کارخانه محسوب میشوند.
ظروف این شرکت ضمن آن که تنوع بالایی در مدل و اندازه دارند، در رنگهای متنوعی نیز تولید میشوند تا تمامی سلایق بتوانند ظرف مورد علاقه و مورد نیازشان را از میان آنها انتخاب کنند. بد نیست بدانید که ظروف مهرپارسا که توسط طراحان خلاق این کارخانه بزرگ خلق شدهاند، به صورت انحصاری نیز به ثبت رسیدهاند.
و مهمتر از هر چیز ظروف مهرپارسا دارای تاییدیه و مجوز بهداشت میباشند و فاقد مواد مضر و بازیافتی هستند به همین خاطر مصرف کنندگان با اطمینان از سلامت آنها میتوانند برای نگهداری مواد خوراکی متنوعی از این ظرفها بهرهمند شوند.
اگر چه مواد اولیه برای تولید ظروف مهر پارسا از نوع پلاستیک است اما نوعی از متریال پلاستیکی در ساخت آنها استفاده شده تا این ظروف قابلیت چندین بار مصرف و مقاومت بالا در برابر حرارت را داشته باشد به همین خاطر است که این ظروف به ظروف یکبار مصرف مایکروویوی نیز شهرت پیدا کردهاند.
آشنایی با انواع ظروف یکبار مصرف
اگر در صنعت خوراکی و تهیه غذا فعال باشید با انواع ظروف یکبار مصرف آشنایی خواهید داشت اما اگر به تازگی در این صنعت پا گذاشتهاید و یا برای مراسم و مناسبت خاصی به فکر خرید ظرف یکبار مصرف افتادهاید بد نیست بدانید که رفته رفته افزایش جمعیت، گستردهتر شدن صنایع غذایی و مراکز تهیه غذا و نوشیدنی در کشورهای مختلف، باعث شد جوامع و مصرف کنندگان به استفاده از ظروف یکبار مصرف روی آورند.
تولید کنندگان مختلفی نیز با رصد نیاز مصرف کننده بر آن شدند تا ظروف یکبار مصرف متنوعی را به بازار عرضه کنند. در حال حاضر این ظروف انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر میشوند.
ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
ظروف یکبار مصرف گیاهی
ظروف یکبار مصرف آلومینیومی
ظروف یکبار مصرف فومی
ظروف یکبار مصرف کاغذی
موارد ذکر شده ۵ نمونه از ظرفهای شناخته شده یکبار مصرفی هستند که حتماً در موقعیتهای مختلف آنها را مشاهده یا مورد استفاده قرار دادهاید. اما در میان آنها ظروف یکبار مصرف پلاستیکی را میتوان پرفروشترین و پرمصرفترین ظرف یکبار مصرف معرفی کرد.
چرا ظروف یکبار مصرف پلاستیکی پرفروشترند؟
ظرف یکبار مصرف پلاستیکی بدان جهت بیشتر از سایر ظروف مورد استفاده قرار میگیرد که مزایای بسیاری برای مصرف کننده به ارمغان آورده است به خصوص که برخی از این ظروف از متریالی مقاوم در برابر حرارت نیز تولید میشوند و امکان سرو خوراکیهای داغ را نیز فراهم کردهاند.
به طور کلی میتوان گفت ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به جهت قیمت مناسب، وزن سبک، حجم کم، تنوع بالا در طرح و رنگ، امکان استفاده برای خوراکیهای گرم و سرد و امکان استفاده در مایکروویو بیشتر از سایر ظروف خریداری میشوند.
معمولاً ظروف یکبار مصرف پلاستیکی را از متریالی چون پلی پروپیلن (PP)، پلی استایرن (PS)، فومهای EPS و PET تهیه میکنند.
در میان آنها ظروف ساخته شده از پلی پروپیلن که به اختصار PP شناخته میشوند، جزو مواد پلیمری محسوب شده که از ترموپلاستیک نیمه کریستالی بوده و از مونومر پروپیلن تهیه میشوند. ظرفهایی تولید شده با این جنس، مقاوم در برابر حرارت، تغییرات شیمیایی، ضربه و سایش هستند.
به عبارت دیگر آنها بسیار محکم و انعطاف پذیرند و قابلیت تحمل دما تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد را دارند. این ظروف قابل استفاده در مایکروویو بوده و همچنین در شرایط خاص امکان بازیافت نیز دارند.
به تازگی میبینیم که اکثر مراکز تهیه غذا برای سرو خوراکیهای گرم و سرد خود، ظروف پلاستیکی PP یا پلی پروپیلن را انتخاب میکنند. بدان جهت که گذشته از مزایای بسیار این ظرفها برای این مراکز، مشتریان آنها میتوانند در صورت نیاز به گرم کردن مجدد غذای خود، آنها را به راحتی در مایکروویو قرار دهند و از میل کردن وعده غذایی خود بیشتر لذت ببرند.
مزایای استفاده از ظرف یک بار مصرف
طبیعی است که هر شیء که در زندگی روزمره مورد استفاده بشر قرار میگیرد مزیت و معایبی را به همراه داشته باشد. به کار بردن ظرف یک بار مصرف نیز علی رغم آن که مخالفان بسیاری دارد اما مزیت استفاده از آنها به قدری بالاست که تصور نبود این ظرفها کمی سخت میشود.
این ظروف ضمن آنکه بهداشت مصرف کننده را تضمین میکنند، در تمام زمینهها، از مراکز تهیه و توزیغ غذا و نوشیدنی گرفته تا بسته بندی و مصارف خانگی در حجم کوچک و گسترده قابل مصرف میباشند. به طورکلی برخی از مزایای استفاده از ظروف یکبار مصرف را میتوان موارد زیر نام برد:
سبک و قابل حمل
قیمت مناسب
حجم کم
امکان نگهداری در مدت زمانی طولانی
قابلیت چندین بار استفاده
کاملاً بهداشتی
تنوع رنگ و مدل
امکان استفاده در مراکز تجاری
امکان استفاده در مصارف خانگی
علاوهبر آنکه ظروف یکبار مصرف به طور گسترده در صنایع غذایی و رستورانها مورد استفاده قرار میگیرند از آنها برای برگزاری مهمانی و دورهمیهای خانوادگی، پذیرایی در سمینار و همایشها، توزیغ غذای نذری و یا نگهداری و حمل مواد خوراکی استفاده میشود. به این ترتیب شما با خرید ظرف یکبار مصرف برای کسب و کار خود یا پذیرایی از مهمانانتان میتوانید مواد خوراکی را به بهداشتیترین شکل ممکن سرو نموده و در زمان و هزینه خود نیز صرفهجویی کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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