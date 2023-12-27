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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

سرهنگ راستی تشریح کرد؛

جزییات دستگیری عاملان تیراندازی به مرکز درمانی در جنوب تهران

جزییات دستگیری عاملان تیراندازی به مرکز درمانی در جنوب تهران

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران، به تشریح جزئیات دستگیری عاملان تیراندازی به مرکز درمانی در جنوب تهران پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته همه عاملان درگیری مسلحانه دو گروه از اراذل و اوباش و حمله به دو مرکز درمانی در مناطق جنوبی تهران (خانی آباد و یاخچی آباد) دستگیر شدند.

در همین راستا با حضور متهمان، نیروهای پلیس و اهالی رسانه بازسازی صحنه‌های وقوع جرم در محل‌های درگیری، انجام شد.

سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران، در حاشیه این برنامه درباره جزئیات درگیری و نحوه شناسایی و دستگیری متهمان اظهار داشت: دو گروه از اراذل و اوباش که مقابل یک مرکز درمانی دعوا و قمه زنی کردند یکی از آنها برای درمان جراحت به مرکز درمانی مراجعه می‌کند که گروه دیگر با اسلحه کلاش به سمت مرکز درمانی در حالی که سوار موتور بودند شلیک کردند و شیشه‌های مرکز درمانی را تخریب کردند.

وی افزود: تمامی ۹ نفر حاضر در دعوا و تیر اندازان دستگیر شدند.

کد مطلب 5977909

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