ترور سردار سیدرضی موسوی نقض فاحش حقوق بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوقدانان کشور درباره اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سردار سرتیپ پاسدار سیدرضی موسوی به شرح ذیل است؛

بسم رب الشهدا و صدیقین

و الّذین قتلوا فی سبیل اللّه فلن یضلّ أعمالهم

چهره پلید و شیطانی رژیم صهیونیستی بار دیگر نمایان شد و در پی ضربات جبران ناپذیری که این روزها از جریان جبهه مقاومت خورده است بار دیگر نقض فاحش حقوق بین الملل را در دستور کار خود قرار داده و در اقدامی جنایتکارانه مستشار نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران سید رضی موسوی را که در چارچوب نظامات بین المللی و بر اساس قوانین به عنوان فردی دیپلماتیک شاغل در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه حضور داشته، را ترور کرده است، این اقدام توسط رژیم سفاک صهیونیستی در حمله به یک دیپلمات خارجی در یک کشور ثالث و در مکان سکونتی که همه از مصونیت و حمایت قانونی خاص مطابق چارچوب‌های مختلف حقوقی برخوردارند، ناقص قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله منشور سازمان ملل متحد (بند ۴ ماده ۲)، کنوانسیون‌های حمایت از نمایندگان دیپلماتیک و … بوده است و طرح شکایت از این دست اقدامات، در شورای امنیت و حق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور برای طرف مقابل محفوظ است.

شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سید رضی موسوی که آرزویی جز شهادت همچون فرمانده دلاورش شهید سلیمانی نداشت در آستانه سالروز شهادت این مرد الهی بار دیگر بر همگان اثبات کرد که حاج قاسم‌های میدان مبارزه با کفر و استکبار فراوانند و آنچه که مسلم است سران جنایتکار صهیونیسم (این رژیم کودک‌کش) تاوان اعمال جنایتکارانه خود را به زودی خواهند داد و ضمن مشاهده ضربات سنگین راهبردی از جبهه مقاومت، لحظه به لحظه به پایان عمر نحس خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.