۳ موسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان در جریان یک نشست، اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطم‌ها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی حرکت کنیم، هدف این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود، مهار تورم در کوتاه‌مدت بر رشد تولید اولویت دارد، به این دلیل است که زمانی‌که می‌توان تورم را مهار کرد و به‌تبع آن، سایر متغیرهای کلان اقتصادی را بتوان به ثبات رساند؛ آنگاه می‌توان تازه مقدمه و زیربنایی برای رشد تولید فراهم آورد؛ طبیعتاً هدف و اولویت اول بانک مرکزی، حتماً مهار تورم است؛ چراکه مهار تورم را به‌عنوان مقدمه رشد تولید می‌داند.

وی افزود: بر این اساس سیاست تثبیت اقتصادی با دلایل مختلف اتخاذ شد؛ چراکه اثبات کردیم تلاطم در بازارهای مختلف و متغیرهای کلان اقتصادی چه تأثیری خواهد داشت؛ اثر این سیاست نیز امروز خود را نشان داده و شاهد هستیم که ۱۷-۱۶ درصد فقط تورم نقطه به نقطه تعدیل شده است.

توأمان با کنترل نقدینگی، بهره‌وری نقدینگی را افزایش دهیم

شیریجیان در رابطه با اجزای سیاست تثبیت، اظهار کرد: اولین محور، سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی است که بحث کنترل مقداری ترازنامه، دقیقاً در همین چارچوب است و ما نیز به دنبال همین هستیم که در کنار کنترل نقدینگی، بهره‌وری نقدینگی را افزایش دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، تقویت شأن تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز تاکید داریم؛ همانطور که شاهد هستیم که در بازه زمانی یک ساله، سه مؤسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم؛ در حقیقت مؤسسات یا مشمول "ریکاوری پنل" شده‌اند که خود را احیا کنند یا وارد فرآیند رزولوشن شده‌اند.