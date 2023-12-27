پایش تالاب های استان در راستای کنترل بیماری های پرندگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مختار رجایی فر ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: طرح پایش سدها، رودخانه‌ها و تالاب‌های استان با حضور محیط زیست آغاز شده است.

وی با بیان اینکه آنفلو انزای فوق حاد پرندگان بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که تاکنون این بیماری در استان مشاهده نشده است، اظهار کرد: در صورت مشاهده تلفات پرندگان محیط زیست و منابع طبیعی نیز باید اطلاع رسانی به دامپزشکی را انجام دهند.

رجایی فر با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک انسان، دام و طیور گفت: نمونه گیری از لاشه‌های مشکوک انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان خواستار توجه جدی دامداران به مدیریت محیط نگهداری شد و بیان داشت: در بخش صنعتی نیز باید پایش مطلوب اجرایی شود تا از بروز بیماری‌ها و خسارت سنگین به واحدها جلوگیری شود.